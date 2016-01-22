دو و میدانی کار قمی قهرمان پرش طول مسابقات داخل سالن کشور شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن کشور عصر پنج‌شنبه در پیست سرپوشیده مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و تیم اعزامی استان قم به یک مدال طلای قابل پیش بینی رسید.

وی افزود: میلاد دریساوی رکورددار پرش سه گام ایران که در ماده پرش طول نیز رقابت می‌کند، در رقابت با حریفان خود در پرش طول بهترین حد نصاب را کسب کرد و بر سکوی قهرمانی این مسابقات قرار گرفت.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: میلاد دریساوی در این مسابقات با پرشی به طول ۷ متر و ۴۶ سانتی متر بدون رقیب به مقام قهرمانی رسید و ۲۳ سانتی متر با نفر دوم این مسابقات فاصله داشت.

رضایی بیان داشت: پس از دریساوی، محمد ارزنده از استان چهار محال و بختیاری با ۷ متر و ۲۳ سانتی متر نایب قهرمان شد و پویا خلیلی از استان البرز با ۶ متر و ۹۸ سانتی متر سوم شد.

وی عنوان کرد: تیم دو و میدانی مردان و زنان قم با ترکیب ۱۲ دو و میدانی کار در مسابقات داخل سالن کشور شرکت کرده است و نفراتی که حد نصاب لازم را به دست بیاورند مجوز حضور در مسابقات داخل سالن آسیا در قطر را کسب می‌کنند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: میلاد دریساوی، محمدحسین اسکندری، رضا محمدزاده، علی رضا ذاکری، رضا ملک‌پور، شاهین جعفری، علیرضا نوروزی، محسن سالاری و محمدرضا فریدی با مربیگری محمدرضا اسحاقی از قم در این مسابقات حاضر هستند.

رضایی افزود: ترکیب تیم بانوان قم را آرزوتباکویی، سهیلا مولایی و زهره شهبازی تشکیل می‌دهند و مربی این تیم پریسا روحانی است.