واشنگتن ايران را به دخالت در بمبگذاري هاي عراق متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جرج بوش با تكرار ادعاهاي واهي خود عليه ايران اظهارداشت كه " تهران با فراهم كردن توانايي ساخت مواد منفجره دست ساز براي شبه نظاميان شيعه عراق مسئول دستكم برخي از حملات ضد ائتلاف مرگبار در عراق است " .



وي افزود كه حمايت ازتروريسم و مظنونان بين المللي و تلاش جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به تسليحات هسته اي به منزوي شدن بيشتر تهران كمك مي كند و قول داد كه آمريكا به تلاشهاي خود براي جلب حمايت جهان براي مقابله بااين تهديدات ادامه خواهد داد.



بوش همچنين اعلام كرد كه آمريكا براي مبارزه با مواد منفجره دست ساز مانند بمبهاي جاده اي كه شورشيان عراق از آن عليه نظاميان آمريكا استفاده مي كنند، يك استراتژي دارد .



منابع اطلاعاتي ارتش آمريكا بارها ادعا كردند كه در مواد منفجره دست سازي كه در عراق بكار مي رود به ايران و حزب الله باز مي گردد.



رئيس جمهوري آمريكا در اين بارها دراظهار نظري شگفت انگيزاعلام نمود : شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد برخي مواد بكار گرفته شده در وسائل منفجره دست ساز از ايران وارد عراق مي شود و نيروهاي ائتلاف با ارزيابي اين مواد دريافته اند كه آنها در ايران توليد مي شوند.



بنابر اين گزارش ، اين اتهامات زماني صورت مي گيرد كه بوش تلاشهايي را براي جلب افكار عمومي آمريكا از جنگ عراق آغاز كرده و اين درحالي است كه نظرسنجي ها نشان مي دهد افكارعمومي آمريكا مخالف حضور نظاميان آمريكايي در عراق و خواستار خروج سريع آنان ازاين كشور هستند.

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