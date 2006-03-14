سرمربي سايپا : مزد زحمات خود را گرفتيم

حميد موحدي سرمربي تيم سايپا كه عنوان نايب قهرماني را با اين تيم كسب كرد ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار"مهر" گفت: ليگ 84 يك ليگ قدرتمند وپويا بود چرا كه تقريبا هر 14 تيم در سطح خوبي قرارداشتند، تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتند و سرمايه گذاري مناسبي هم انجام دادند. به همين دليل تمام تيم ها با يك آمادگي مطلوب وارد ليگ شدند. در اين مسابقات واليباليست هاي جوانان بازي هاي خوبي انجام داده و تجربيات خود را نيز افزايش دادند.

وي در مورد نقاط ضعف ليگ گفت: به واقع داوري ها كمترمشكل داشت ولي مشكل اصلي فشردگي مسابقات بود كه آن هم به دليل حضور تيم ملي در مسابقات برون مرزي بود و چاره اي جز انجام مسابقات به صورت فشرده نبود. البته تمام تيم ها درشرايط يكسان قرار داشتند. ضمن اينكه برخي معتقد بودند اگرمسابقات با 10 يا 12 تيم انجام مي شد بهتر بود.



موحدي در مورد سايپا گفت: ما يك تيم جوان داشتيم و از بازيكنان جوان پرتعدادي در مسابقات خود بهره برديم . تك تك نفرات تيم ما زحمات زيادي كشيدند و تمرينات مستمر و خوبي را پشت سر گذاشتند و با اينكه خيلي ها معتقد بودند تيم ما در حد مكان هاي چهارم و پنجم است ولي با كوشش فراوان به عنوان نايب قهرماني دست پيدا كرديم و مزد زحمات خود را گرفتيم.

سرمربي سايپا در پايان پيرامون برنامه هاي سال آينده گفت: چارچوب كلي تيم ما همين نفرات است ولي پس از مشخص شدن شرايط مالي به احتمال فراوان چند بازيكن جديد به تيممان اضافه خواهيم كرد.