به گزارش خبرگزاري "مهر"، اتاق خبر روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي اعلام كرد علي پاكدست مسئول كانون تئاتر عروسكي در پايان جلسه اي كه با حسين پارسايي مدير كل هنرهاي نمايشي درباره تعيين زمان برگزاري يازدهمين جشنواره بين‌المللي تئاتر عروسكي برگزار كرد، گفت: "مقرر شد به منظور آمادگي بيشتر گروههاي نمايش عروسكي تا زمان انتشار فراخوان رسمي جشنواره، تاريخ برگزاري يازدهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي شهريور ماه سال 1385 اعلام شود."

پاكدست با تاكيد بر اين نكته كه تاريخ دقيق برگزاري اين جشنواره در شهريور سال آينده متعاقبا اعلام مي‌شود، گفت: "فراخوان جشنواره را فروردين ماه سال 1385 با بهره گيري از نظرات و تجارب هنرمندان و دست اندركاران تئاتر عروسكي تدوين و منتشر خواهيم كرد."

وي در پايان ابراز اميدواري كرد جشنواره يازدهم بين المللي عروسكي تهران سال آينده با شكوهي بيشتر و پربارتر از هميشه برگزار شود.