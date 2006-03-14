بن غير نقدي مستمري بگيران به 84 هزار تومان افزايش يافت

دكتر فرخ ملك وند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بن غير نقدي مستمري بگيران كه 66 هزار تومان بود به 84 هزار تومان افزايش يافت كه اين بن در سال 85 در بين مستمري بگيران توزيع خواهد شد.

وي افزايش حداقل حقوق مستمري بگيران به 150 هزار تومان را ، در كاهش مشكلات معيشتي اين قشر موثر دانست و گفت: افزايش 3 درصدي حقوق مستمري بگيران به طور حتم در جهت رفع برخي مشكلات مالي قشر بازنشسته در سال 85 مي تواند تاثير گذار باشد.

ملك وند تصريح كرد: كمك مسكن ، كمك ازدواج و پرداخت حق عائله مندي در جهت رفع مشكلات معيشتي قشر مستمري بگير و بازنشسته ، در اولويت برنامه هاي سازمان تامين اجتماعي طي سال 85 خواهد بود.

سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي به روند افزايش جمعيت مستمري بگيران اشاره و گفت: جمعيت مستمري بگيران با قوانيني همچون نوسازي صنايع در حال افزايش است اما سازمان تامين اجتماعي با اين اوصاف به دنبال بهبود كيفيت خدمات به اين قشر خواهد بود.