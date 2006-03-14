بهزاد بهزادپور و فيلمي در باره عواطف انساني در سال جديد

بهزاد بهزاد پور، كارگردان و بازيگر سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرگزاري "مهر" در مورد فعاليتهاي جديدش گفت : در حال حاضر دو سناريو آماده ساخت دارم كه با توجه به شرايط توليد در سال آينده يكي از آنها را جلوي دوربين مي برم.

وي در ادامه تاكيد كرد : داستان يكي از اين فيلمنامه ها كه در ژانر كودك ونوجوان است، در باره دختر بچه نه ساله اي است كه با يك مرد كارگر ساختماني آشنا مي شود و براي او اتفاقاتي رخ مي دهد.

بازيگر "مجنون" افزود : دختر متعلق به خانواده اي مرفه و پولدار است و مرد خاستگاهش متعلق به سطح فرودست و پايين جامعه است. در اين فيلمنامه قصد طرح اين مفهوم را كه رفاه، خوشبختي نمي آورد دارم و اين عواطف انساني و محبتهاي قلبي است كه مايه خوشبختي و سرور و نشاط مي گردد.

وي افزود : ايده اصلي اين فيلمنامه از دو حادثه اي كه در زندگي شخصي ام پيش آمد، نشات مي گيرد. سعي مي كنم حرف و پيام قابل تاملي در اين اثر ارائه كنم.