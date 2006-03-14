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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

نماينده قروه در تذكري آئين نامه اي؛

در انتخاب افراد موافق و مخالف گزينشي عمل مي شود

سيد عماد حسيني، نماينده قروه در مجلس شوراي اسلامي در تذكري آئين نامه اي از گزينشي عمل كردن هيات رئيسه انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسيني خطاب به هيات رئيسه گفت: در انتخاب افرادي كه براي بيان موافقت يا مخالفت خود با پيشنهادات اعلام آمادگي مي كنند، گزينشي عمل مي شود.

وي خطاب به حداد عادل گفت: متاسفانه برخي از اقتصاددانان مجلس از همان روز اول بررسي بودجه به تدريس اقتصاد به نمايندگان مي پردازند در حاليكه مجلس برآيند فكري همه مردم ايران است و متاسفانه ما شاهد خط دهي برخي جريانات در روند رسيدگي به لايحه بودجه هستيم.

حداد عادل نيز در پاسخ به وي گفت: تذكر شما وارد نيست زيرا كسي اينجا دنبال خط دهي به نمايندگان نيست.  

کد مطلب 303063

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