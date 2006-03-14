در انتخاب افراد موافق و مخالف گزينشي عمل مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسيني خطاب به هيات رئيسه گفت: در انتخاب افرادي كه براي بيان موافقت يا مخالفت خود با پيشنهادات اعلام آمادگي مي كنند، گزينشي عمل مي شود.

وي خطاب به حداد عادل گفت: متاسفانه برخي از اقتصاددانان مجلس از همان روز اول بررسي بودجه به تدريس اقتصاد به نمايندگان مي پردازند در حاليكه مجلس برآيند فكري همه مردم ايران است و متاسفانه ما شاهد خط دهي برخي جريانات در روند رسيدگي به لايحه بودجه هستيم.

حداد عادل نيز در پاسخ به وي گفت: تذكر شما وارد نيست زيرا كسي اينجا دنبال خط دهي به نمايندگان نيست.