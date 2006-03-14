دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به دانشگاه جامع ارتقا پيدا كند / تصويب رديف بودجه مستقل براي دانشكده كشاورزي گنبد ضروري است

"بايرام گليدي برمك" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: راه اندازي رشته هاي علوم پايه و رشته هايي كه مورد نياز منطقه است از انتظاراتي است كه در راستاي ارتقاي كمي آموزش عالي در گرگان وجود دارد.
اين نماينده مجلس گفت: پيشرفت علم و دانش باعث پيشرفت فرهنگ، اقتصاد و بينش سياسي مي شود. بايد رشد كيفي و كمي در مراكز آموزش عالي به وجود آيد تا داوطلباني كه وارد آن مي شوند واقعا احساس دانشجو بودن و ورود به يك فضاي آكادميك را داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: دانشكده كشاورزي گنبد داراي رديف بودجه مستقلي نيست و بايد رديف مستقلي در راستاي توسعه فضاي فيزيكي و كمي اين دانشكده در نظر گرفته شود تا محيط آن به استانداردهاي يك محيط دانشگاهي مناسب برسد.
نماينده مردم مينو دشت در مجلس شوراي اسلامي افزود: استان گرگان از لحاظ ضريب تختي نسبت به متوسط موجود در كل كشور در سطح نازلي قرار گرفته است. در استان گرگان به ازاي هر 2000 نفر يك تخت بيمارستان وجود دارد كه اين عدد براي سطح كشور معادل 1080 نفر است.
به گزارش مهر استان گلستان در بخش آموزش عالي شامل دانشگاه علوم كشاورزي گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دانشگاه آزاد علي آباد كتول، دانشگاه آزاد گرگان، دانشگاه آزاد آزاد شهر است.
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