دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به دانشگاه جامع ارتقا پيدا كند / تصويب رديف بودجه مستقل براي دانشكده كشاورزي گنبد ضروري است

"بايرام گليدي برمك" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: راه اندازي رشته هاي علوم پايه و رشته هايي كه مورد نياز منطقه است از انتظاراتي است كه در راستاي ارتقاي كمي آموزش عالي در گرگان وجود دارد.

اين نماينده مجلس گفت: پيشرفت علم و دانش باعث پيشرفت فرهنگ، اقتصاد و بينش سياسي مي شود. بايد رشد كيفي و كمي در مراكز آموزش عالي به وجود آيد تا داوطلباني كه وارد آن مي شوند واقعا احساس دانشجو بودن و ورود به يك فضاي آكادميك را داشته باشند.