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۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

علی فتح الله زاده در گفتگو با مهر:

درگذشت بهزادی جامعه فوتبال را متاثر کرد

درگذشت بهزادی جامعه فوتبال را متاثر کرد

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با بیان اینکه فوت بهزادی بسیار دردناک و غم انگیز بود، گفت: فردا در مراسم تشییع پیکر او شرکت می کنم.

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از درگذشت رضا احدی و همایون بهزادی گفت: روزهای بدی را در فوتبالمان سپری می کنیم و دو تن از پیشکسوتان عزیزمان متاسفانه ما را ترک کردند.

وی تاکید کرد: احدی بازیکن بزرگی بود و بسیار دوست داشتنی و محبوب و از لحاظ اخلاقی یکی از بهترین های فوتبال ایران بود که می تواند الگوی خوبی برای فوتبالیست های کشورمان باشد و من امیدوارم که خانواده وی بتوانند این مصیبت بزرگ را تحمل کنند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در خصوص درگذشت مرحوم همایون بهزادی نیز گفت: صبح امروز نیز این خبر غم انگیز را شنیدم و بسیار ناراحت شدم و آرزو دارم دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. بهزادی یکی از مفاخر بزرگ فوتبال ایران بود و به سرطلایی فوتبال ایران معروف بود و در دوران بازیگری و حتی پس از ان نیز زحمات زیادی برای فوتبال ایران کشید.

کد مطلب 3030640

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