تجمع تعدادي از كشاورزان لواساناتي مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" در اين تجمع كه تعدادي از كشاورزان به همراه خانواده هايشان حضور دارند ، تجمع كنندگان با ارسال نامه اي خطاب به هيئت رئيسه مجلس خواستار رسيدگي به زمين خواري ها در اين شهرستان شدند.

به گفته يكي از اين كشاورزان اين زمين ها توسط امور اراضي استان تهران به اين كشاورزان در سال 58 توسط يك هيئت 7 نفره واگذار شده است. كه در سال 70 نيز با گرفتن 9 ميليون تومان از اين كشاورزان توسط امور اراضي استان تهران براي اين كشاورزان سند صادر شده است.