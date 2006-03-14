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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۶

تجمع تعدادي از كشاورزان لواساناتي مقابل مجلس

تجمع تعدادي از كشاورزان لواساناتي مقابل مجلس

تعدادي از كشاورزان شهرستان لواسانات در اعتراض به زمين خواري در اين شهرستان مقابل درب مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" در اين تجمع كه تعدادي از كشاورزان به همراه خانواده هايشان حضور دارند ، تجمع كنندگان با ارسال نامه اي خطاب به هيئت رئيسه مجلس خواستار رسيدگي به زمين خواري ها در اين شهرستان شدند.

 

به گفته يكي از اين كشاورزان اين زمين ها توسط امور اراضي استان تهران به اين كشاورزان در سال 58 توسط يك هيئت 7 نفره واگذار شده است. كه در سال 70 نيز با گرفتن 9 ميليون تومان از اين كشاورزان توسط امور اراضي استان تهران براي اين كشاورزان سند صادر شده است.

 

وي گفت: در حال حاضر شخصي با ادعاي مالكيت اين زمين ها تمامي كشاورزان را از آنجا بيرون كرده است. 

کد مطلب 303070

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