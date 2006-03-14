گزارش "مهر" از بازار مواد خوراكي در سطح شهر تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، درحالي به روزهاي پاياني سال 84 نزديك مي شويم كه بازار خريد و فروش عمده محصولات به‌ويژه مواد خوراكي پر رونق شده است.

بازار مرغ و تخم مرغ نيز علي رغم تمامي نوسانات موجود در يكسال گذشته و شيوع بيماري آنفولانزاي پرندگان مرغي در كشورهاي همسايه در روزهاي پاياني سال مانند سال‌هاي گذشته همچنان پررونق است به طوري‌كه در ميادين ميوه و شهرداري شهر تهران قيمت هر كيلو مرغ 1300 تومان است كه درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته هيچ تفاوتي نداشته است .

همچنين هر كيلو مرغ در ميدان بهمن (عمده فروشي ) 1400 تا 1450 تومان و در سطح شهر تهران در محلهاي مختلف با قيمت‌هاي متفاوتي عرضه مي شود به‌طوري‌كه قيمت هر كيلو مرغ در سطح شهر از كيلويي 1500 تومان به بالاست .

براساس اين گزارش قيمت هر كيلو تخم مرغ در ميادين شهرداري كيلويي 520 تومان و در سطح شهر كيلويي 570 تومان عرضه مي شود و اين در حالي است كه قيمت تحويل هر كيلو تخم مرغ از درب مرغداري‌ها 480 تا 490 تومان برآورد شده است .

هر چند كه بنا گفته مسئولان، قيمت گوشت قرمزكه طي يكماه گذشته ( بدليل شيوع بيماري آنفولانزاي پرندگان و در نتيجه كاهش مصرف گوشت سفيد )حدود 1000 تومان در هر كيلو افزايش يافت از اواخر بهمن ماه روند نزولي خود را طي كرده است اما قيمت اين محصول همچنان در بازار با افزايش رو.برو است .

به‌طوري‌كه قيمت هركيلو گوشت گوساله (ران ، راسته ) در سطح شهر تهران بطور متوسط از پنج هزار تومان به بالا و قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي نيز بطور متوسط از شش هزار تومان به بالا بفروش مي رسد .،

اين در حالي است كه قيمت هر كيلو گوشت گوساله عرضه شده توسط برخي شركتهاي تعاوني بطور متوسط كيلويي 4500 تا پنج هزار تومان عرضه مي شود .

همچنين قيمت يك بسته 900 گرمي لوبيا چشم بلبلي 800 تومان و يك بسته 900 گرمي نخود 1100 تومان است و اين در حالي است در شركت‌هاي تعاوني كه قيمت يك بسته نخود 900 گرمي 950 تومان ، يك بسته لوبيا چيتي 900 گرمي 580 تومان و يك بسته عدس 900 گرمي 930 تومان و يك بسته 600 گرمي لوبيا چشم بلبلي 600 تومان است .