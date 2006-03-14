"ايران و عراق" محور مذاكرات مبارك و پاپ بنديكت شانزدهم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، پاپ بنديكت شانزدهم حسني مبارك رئيس جمهوري مصر را به حضور پذيرفت.

محور مذاكرات دوطرف را بررسي اوضاع ايران وعراق تشكيل مي داد.

سخنگوي واتيكان در بيانيه اي اعلام كرد دراين ديدار كه يك ساعت و نيم به طول انجاميد موضوعات مربوط به برقراري صلح دائم درخاورميانه مورد بررسي قرارگرفت.

وي همچنين بيان كرد درخلال اين ديدار درمورد اوضاع عراق و همچنين موضوع ايران تبادل نظر صورت گرفت.

سخنگوي واتيكان توضيح بيشتري در مورد اين ديدار ارائه نداد.

بررسي روابط دوجانبه واتيكان و مصر از ديگر موضوعاتي بود كه دراين ديدار به آن پرداخته شد.

در مصر اقليت قبطي هاي مسيحي زندگي مي كنند كه به گفته مقامات مصري 6 درصد از مجموع 74 ميليون نفري جمعيت مصر را تشكيل مي دهند.

رئيس جمهوري مصر سفر دوره اي خود را به اروپا پنجشنبه گذشته از سفر به ايتاليا آغاز كرد و پس از آن وارد برلين و سپس وارد اتريش شد.

حسني مبارك روزگذشته در اتريش درديدار با مقامات اين كشور تاكيد كرد: اسرائيل بايد دولت آتي فلسطين برآمده از جنبش حماس را به رسميت بشناسد.