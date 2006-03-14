دشمنان مي خواهند ملت ايران را از درون سست كنند / سياستمدار عاقل در غرب به سختي پيدا مي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، احمدي نژاد رئيس جمهور در اولين سخنراني خود در اين استان در اجتماع پرشور و كم نظير مردم گرگان در ورزشگاه آزادي اين شهر اظهار داشت: قدرتهاي بزرگ از پيشرفت، ترقي و سازندگي كشور ما نگراننند و از اين كه مي بينند ملت ايران الگوي عدالت و توحيد براي ملت هاست و مي خواهد قله هاي علم را فتح كند به شدت ناراحت و عصباني هستند.

وي افزود: آنان مطمئن هستند كه با تبليغات بيروني و فشارهاي سياسي و بازيهايي همچون تشكيل جلسه، صدور بيانيه، در هم كردن چهره ها و پاره كردن حنجره هايشان نمي توانند ملت ايران را از راه خود بازدارند و به همين جهت به دنبال اين هستند كه با شايعه پراكني و جنگ رواني و پراكندن اين سخن كه فناوري هسته اي به درد ملت ايران نمي خورد و ايران بي جهت مقاومت مي كند ملت ايران را از درون سست كند.

وي با بيان اينكه ما به آنان مي گوييم اگر اين فناوري ارزش ندارد چرا بر توقف فعاليت هاي ما اصرار مي كنيد و ترسيده ايد اظهار داشت: فناوري توليد سوخت هسته اي امروز در خدمت جوانان ايران زمين است چون خود آنان فناوري را بدست آورده و هيچ كس نمي تواند فناوري هسته اي را از آنان پس بگيرد.

رئيس جمهور گفت: آنان مي گويند احمدي نژاد و دوستان و دور و بري هايش به خاطر منافع خود بر مسئله هسته اي پافشاري مي كنند و حتي ديروز نيز يكي از آنان نطق كرده و گفته كه همه ملت ايران به دنبال اين فناوري نيست در حاليكه ما انقلاب كرده ايم كه روي پاي خودمان بايستيم و دولت ايران به جاي اينكه از آنان حرف شنوي داشته باشد از ملت ايران حرف شنوي كند.

وي افزود: آنان زمزمه كرده اند اگر ايران دست از پافشاري براي دستيابي به فناوري هسته اي بر ندارد به احمدي نژاد اجازه نمي دهيم به كشورهاي غربي برود اما بايد بگوييم ما هيچ علاقه اي به ديدن قيافه هاي شما نداريم.

احمدي نژاد تصريح كرد: فكر مي كردم ممكن است در اين كشورهاي غربي چند سياستمدار عاقل هم پيدا شود اما متاسفانه طي چند ماه گذشته ديديم تنها چيزي كه ممكن است خيلي سخت در آن كشورها پيدا شود سياستمداران عاقل است.

وي خاطرنشان كرد: همگان ديدند كه آنان چند وقت پيش به پاكستان، افغانستان و هند سفر كرده و مردم چگونه آنان را مورد تحقير قرار دادند چون آنها حتي نزد ملت هاي خودشان نيز منزوي هستند.

احمدي نژاد در پايان اظهار داشت: آنان از دست ملت ما عصباني هستند، اما ما مي گوييم كه عصباني باشيد و از اين عصبانيت بميريد.

رئيس جمهور حضور پرشور مردم گرگان در استقبال از خدمتگزارانشان در دولت را موجب اميد ملل آزاده جهان و موجب ياس دشمنان دانست و تاكيد كرد: در مسير تحقق خواسته ملت و دستيابي به انرژي هسته اي سرسوزني عقب نشيني معنا نخواهد داشت.