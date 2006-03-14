اقدامات ارزشمند مسلمانان از طريق رسانه هاي غربي منعكس نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام آن لاين، اظهارات ربيح احمد در شرايطي عنوان شد كه كاخ سفيد از محكوم كردن كاريكاتوهاي اهانت آميزي كه در مطبوعات غربي عليه پيامبر اسلام(ص) منتشر شده بود سرباز زد اما تظاهرات مسلمانان كه اعتراض به انتشار كاريكاتورها صورت گرفت را محكوم كرد.

رئيس جمهوري ايالات متحده به واسطه عدم محكوميت اين كاريكاتورهاي موهن خود را در مقابل دمكراتها قرار داد و اين اقدام وي از سوي بسياري از تحليلگران غربي به عنوان چشم پوشي از رويكردهاي ضد اسلامي محسوب مي شود.اين اولين باري نيست كه بوش به علت عدم ترويج روابط مثبت با مسلمانان مورد انتقاد قرار مي گيرد.

به دنبال حملات يازدهم سپتامبر، بوش در يك مسجد حضور يافت و به سخنراني امام مسجد درباره تمايزميان مسلمانان از القاعده گوش فرا داد اما براساس اظهارات "كارول دورتي" عضو مركز تحقيقاتي پيو، بوش در سالهاي پس از يازدهم سپتامبر از چنين پيام مثبتي فاصله گرفت.

اظهارات "دورتي" برمبناي نظرسنجي اخيري ايراد شد كه نشان مي دهد آمريكايي ها اكنون در مقايسه با روزهاي پس از يازدهم سپتامبر ديدگاه منفي تري نسبت به اسلام دارند.

اين در شرايطي است كه گروه هاي مسلمان نيز رسانه هاي را به ارائه تصوير منفي از اسلام متهم مي كنند.

به گزارش مهر، اشاعه باورهاي نادرست و سوء تعابير در ميان مردم همواره از سوي رسانه هاي سود جو غربي صورت گرفته است، آنها در تلاش هستند اسلام را به عنوان حامي خشونت معرفي كنند. در شرايطي كه اسلام دين صلح بوده و مسلمانان را كشتن افراد بيگناه منع كرده است.