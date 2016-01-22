به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوای الهی اظهار داشت: خداوند سبحان قرآن کریم را راه نجات بشریت از جهالت قرار داد.

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به آیات نورانی قرآن تقوا را معیار سنجش اعمال دانست و افزود: خداوند سبحان راه عبودیت را برای بندگانش ترسیم کرده و باید برای بندگی پرودگار به اخلاص توجه داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خواستار اتخاذ هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسمات دهه ایام الله دهه فجر شد و بیان کرد: دهه فجر دهه عظمت و بزرگی ملت مسلمان ایران است و باید قدر دانسته شود.

آیت الله علما با تسلیت وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: حضرت معصومه از مقام شامخ برخوردارند و دارای مقام شفاعت عام هستند.

امام جمعه کرمانشاه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به خودکفایی در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: امروز باید در عرصه خودکفایی بیش از پیش تلاش کنیم تا اقتدار نظام همچنان در جهان جلوه کند.

خطیب جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه‌ها گفت: مقام معظم رهبری تاکید دارند که پس از اجرای برجام تحرکات طرف مقابل رصد شود چراکه آمریکا در طول سالیان گذشته ترفندها و حیله‌های بساری علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بسته است.

آیت الله علما اما افزود: قدرت و توان دولت جمهوری اسلامی ایران آمریکا را وادار به پذیرش شرایط ما کرد و باید قدر این موهبت را بدانیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خواستار هوشیاری مسئولان در قبال عمل به تعهدات طرف مذاکره شد و گفت: باید در فضای پسابرجام مواظب باشیم چراکه کار کوچک و آسانی نیست.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به تقدیم شهدای هسته‌ای گفت: توجه به فرامین رهبری در برگزاری انتخابات و حفظ دستاوردهای نظام پس از توافقات برجام است ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه انتخاب افراد صالح را از مهمترین وظایف مردم در انتخابات پیشرو دانست و گفت: مقام معظم رهبری رهبری در دیدار با استانداران و فرمانداران نظارت دقیق شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان را مورد تاکید قرار دادند و باید ملاک های رهبری در تمام عرصه ها حفظ شود .