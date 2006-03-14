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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۰

اولين شبكه اينترنت بي سيم خليج فارس در قشم به بهره برداري رسيد

اولين پروژه اينترنت بي سيم انتقال ديتا خليج فارس در جزيره قشم به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در راستاي ايجاد بسترهاي مناسب براي تجهيز منطقه آزاد قشم به ابزار ارتباطي و اطلاع رساني مورد نياز سرمايه گذاران ، از سال گذشته عمليات اجرايي جهت پوشش كامل اينترنتي جزيره قشم و جزاير همجوار آغاز شد.

با اتمام عمليات اجرايي و به بهره برداري رسيدن پروژه اينترنت بي سيم در حال حاضر قسمت عمده اي از مناطق جزيره قشم و جزاير هنگام ، لارك و هرمز زير پوشش شبكه اينترنت قرار دارند و كليه متقاضيان در هر نقطه از جزيره قشم و سه جزيره همجوار امكان دريافت سرويس اينترنت را خواهند داشت.

پروژه اينترنت بي سيم جزيره قشم كه در مدت 14 ماه به اجرا گذاشته شده داراي 7 دكل به ارتفاع 30 تا 90متر است. با به بهره برداري رسيدن پروژه اينترنت بي سيم جزيره قشم امكان نصب دوربين در تمامي سواحل جزيره قشم و جزاير همجوار بوجود آمده است.

کد مطلب 303080

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