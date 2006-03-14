اولين شبكه اينترنت بي سيم خليج فارس در قشم به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، در راستاي ايجاد بسترهاي مناسب براي تجهيز منطقه آزاد قشم به ابزار ارتباطي و اطلاع رساني مورد نياز سرمايه گذاران ، از سال گذشته عمليات اجرايي جهت پوشش كامل اينترنتي جزيره قشم و جزاير همجوار آغاز شد.

با اتمام عمليات اجرايي و به بهره برداري رسيدن پروژه اينترنت بي سيم در حال حاضر قسمت عمده اي از مناطق جزيره قشم و جزاير هنگام ، لارك و هرمز زير پوشش شبكه اينترنت قرار دارند و كليه متقاضيان در هر نقطه از جزيره قشم و سه جزيره همجوار امكان دريافت سرويس اينترنت را خواهند داشت.

پروژه اينترنت بي سيم جزيره قشم كه در مدت 14 ماه به اجرا گذاشته شده داراي 7 دكل به ارتفاع 30 تا 90متر است. با به بهره برداري رسيدن پروژه اينترنت بي سيم جزيره قشم امكان نصب دوربين در تمامي سواحل جزيره قشم و جزاير همجوار بوجود آمده است.