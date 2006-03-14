محمود عباس با رئيس دوره اي اتحاديه اروپا ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل ، " محمود عباس " رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در نظر دارد امروز با " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش كه در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد و " بنيتا فررو - والدنر " كميسر سياست خارجي اتحاديه ديدار و درباره مناسبات دوجانبه گفتگو كند .

بر اساس گزارشهاي رسيده،" عباس " در اين ديدار بر علاقه مندي خود براي دريافت كمكهاي جامعه بين المللي به خصوص اتحاديه اروپا تاكيد مي كند.

اين ديدار در حالي صورت مي گيرد كه اتحاديه اروپا پس از اعلام آمادگي براي ارائه 120 ميليون يورو كمك مالي به فلسطيني ها خاطرنشان كرد : در صورتي كه گروه حماس اسرائيل را به رسميت نشناسد بخشي از اين كمكها لغو خواهد شد .

كميسيون اروپا در اين زمينه اعلام كرد : در صورتي كه حماس به برخي از خواسته هاي اين اتحاديه جامه عمل نپوشاند 50 درصد از اين كمك ها كم خواهد شد .

ديدار رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با مقامات رياست دوره اي اتحاديه اروپا يك روز پس از ديدار و گفتگوي " حسني مبارك " رئيس جمهوري مصر از اتريش صورت مي گيرد .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پس از ديدار با مقامات اتحاديه اروپا در وين پايتخت اتريش راهي استراسبورگ مقر پارلمان اروپا شده و روز چهارشنبه در پارلمان به ايراد سخن خواهد پرداخت .