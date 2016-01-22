لزوم برخورد با متکدیان برازجان/ انتقاد از تضعیف شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان اظهار داشت: موفقیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را در صحنه‌های مختلف شاهد هستیم که رهبری دهیانه مقام معظم رهبری باعث بروز موفقیت‌های بی‌شماری شده است.

امام جمعه برازجان با اشاره به در پیش بودن دهه مبارک فجر، بر لزوم برگزاری باشکوه مراسمات این ایام تاکید کرد و ادامه داد: نظام اسلامی خدمات زیادی ارائه کرده و دستاوردهای زیادی داشته است که باید به خوبی به مردم معرفی شود.

وی همچنین با اشاره به انتخابات هفتم اسفندماه، بیان کرد: قانون مهمترین موضوع در برگزاری انتخابات است و هیچ‌کس حق خواسته‌های غیرقانونی را ندارد و همگان باید به قانون توجه ویژه داشته باشند.

حجت‌الاسلام مصلح با اشاره به اینکه دشمنان همواره تلاش دارند تا شورای نگهبان را تضعیف کنند، بیان کرد: امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره از شورای نگهبان دفاع کرده و بر لزوم تقویت این نهاد قانونی تاکید داشته‌اند.

وی با اشاره به ساخت و پخش برخی مطالب تفرقه‌افکنانه بین شهرستان‌های استان بوشهر، تاکید کرد: برخی افراد هتاک به مقدسات توهین می‌کنند و این مقدسات را زیر سوال می‌برند که باید به صورت جدی با آنها برخورد شود.

امام جمعه برازجان در ادامه بر لزوم مقابله با متکدیان در شهرستان دشتستان تاکید کرد و گفت: این افراد اگر متکدی واقعی باشند باید مورد حمایت قرار بگیرند و اگر هم متکدی واقعی نیستند باید جمع‌آوری شوند.

انتقاد از تضعیف شورای نگهبان

امام جمعه موقت عسلویه نیز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه عسلویه با اشاره به اهمیت صله رحم، گفت: بعضی از مردم امروز صله رحم را قطع می کنند و حتی سر زدن به پدر و مادر را هم فراموش می کنند و با یک نصیحت و خیرخواهی پدر و مادر از آنها دوری کنند.

حجت‌الاسلام مصطفی بدری با تسلیت وفات فاطمه معصومه(س) اضافه کرد: امام رضا (ع) در سخنی فرمودند: هر کس با معرفت فاطمه معصومه را زیارت کند پاداش او بهشت است.

وی با تقدیر از دلاور مردان سپاه در دستگیری تفنگداران آمریکایی، بیان کرد: این اقدام اقتدار نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیدند و درعین قدرت عفو و بخشش بود تا قدرتمندان بدانند که نمی توانند به جمهوری اسلامی نگاه چپ و بد کنند.

امام جمعه موقت عسلویه اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب درخصوص اجدای برجام نامه ریاست محترم جمهور را پاسخ گفتند و در این نامه تاکید کردند مراقبت شود تمام موارد به درستی اجرا شود و همه موارد رعایت شود.

وی با بیان اینکه آمریکا دشمن جمهوری اسلامی هست و هیچ‌گاه دست از دشمنی بر نمی دارد، گفت: بخشی از تحریم را بر می‌دارند و عصر دوباره چند بخش تحریم اضافه می‌کنند آمریکا دوست ما نخواهد شد.

حجت‌الاسلام بدری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در جمع دست اندرکاران انتخابات، بیان کرد: آقا فرمودند انتخابات نعمت است و فرصت بزرگی برای ملت ایران است و باید انتخابات خوب و سالمی برگزار شود.

وی با بیان اینکه نباید نهادهای قانونی تضعیف شود، تصریح کرد: این انقلاب و نظام به سادگی بدست ما نرسیده و خون‌های پاک شهدا به پای آن ریخته شده است؛ به فرموده رهبری، باید کسانی تایید شوند و وارد مجلس شوند که مدافع خون شهدا هستند نه اینکه کشور را تقدیم دشمن کنند.

شورای نگهبان حافظ شرع اسلام است

حجت‌الاسلام عیسی راستگو در خطبه‌های امروز نماز جمعه اهرم با بیان اینکه همه باید در عرصه انتخابات به قانون احترام بگذارند، اظهار داشت: همه باید مطیع قانون باشیم و جایگاه شورای نگهبان را تضعیف نکنیم.

امام جمعه اهرم با بیان اینکه شورای نگهبان از نهادهای اساسی نظام، ناظر بر انتخابات و حافظ شرع اسلام است، ادامه داد: شورای نگهبان علاوه‌بر اینکه صلاحیت کاندیداها را برای انتخابات بررسی می‌کند، ناظر بر انتخابات مجلس هم هست.

وی به نامه رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب در مورد پرونده هسته‌ای اشاره کرد و ادامه داد: پاسخ رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور نیز کوتاه و پرمحتوا و بیانگر نظر رهبر معظم انقلاب در مورد برجام بود.

حجت‌الاسلام راستگو گفت: رهبر معظم انقلاب در نامه خود به عقب‌نشینی دشمنان اشاره کرده و خاطرنشان کردند باید مراقب دشمن بود؛ چراکه دشمن عهدشکن، دروغگو و اهل خلف وعده است، لذا اعتماد به دشمن شایسته نیست.