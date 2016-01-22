به گزارش خبرنگار مهر ، عصر امروز جمعه خبری مبنی بر ناپدید شدن یکی از اعضای تیم ملی کاراته اعزامی به رقابتهای کاراته فرانسه در فرودگاه پاریس در رسانه ها منتشر شد. خبری که می‌تواند برای این فدراسیون تبعاتی را در پی داشته باشد. این برای اولین بار نیست که در سفرهای کاراته چنین اتفاقاتی می افتد و به نظر می رسد باید متولیان امر در این بخش بیشتر دقت نظر داشته باشند.

محمد علی مردانی سرپرست دبیر فدراسیون در این مورد به خبرنگار مهر گفت: فدراسیون فقط مسئولیت اعزام ۹ کاراته کای ملی پوش را برعهده داشته است و سایر نفرات که برای حضور در رقابتهای کاراته وان راهی پاریس شده اند تمامی کارهای مربوط به اخذ روادید و تهیه بلیط را خود انجام داده و با مسئولیت خود به فرانسه رفته اند.

وی ادامه داد: هزینه سفر و کارهای روادید و هتل ۹ کاراته کا برعهده فدراسیون بوده و اعلام کردیم برای هماهنگی بیشتر سایر کاراته کاها نیز هزینه ها را به حساب فدراسیون واریز کنند که فقط همین آروین باقری هزینه های خود را واریز کرد. بخش بین الملل هم کارهای اقامت در هتل و اعزام را انجام داد.

سرپرست دبیری فدراسیون در پایان گفت: پیگیر هستیم تا روشنی به تهران بازگردد. او یک فقره چک به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای ضمانت به فدراسیون داده و ما باید از طریق خانواده او و کاراته‌کاهایی که در پاریس هستند پیگیری کنیم تا او به تهران بازگردد.

رقابتهای کاراته وان فرانسه طی دو روز آینده در پاریس برگزار می شود.