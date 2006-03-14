واشنگتن از لفاظي بپرهيزد / ايران در آستانه دستيابي به سلاح هسته اي قرار ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در جلسه پرسش و پاسخي كه ميان "توني جونز" (tony jones) تحليلگر مسايل هسته اي آمريكا با "مارتين اينديك"(martin indyc) سفيرسابق آمريكا دراسرائيل، مشاورسابق وزير امورخارجه اين كشور و مشاور خاورميانه اي بيل كلينتون درشوراي امنيت ملي صورت گرفت ودرسايت انستيتو مطالعاتي بروكينگزthe brookings institution منتشر شد، اينديك حساسيت رفتار آمريكا در قبال ايران را به دولتمردان اين كشور گوشزد كرد.

اينديك در پاسخ به اين سئوال جونز مبني بر اينكه چرا "جان بولتون" نماينده آمريكا در سازمان ملل در حال حاضرعليه برنامه هسته اي ايران موضع سختي را اتخاذ كرده و تهديد كرده است كه در صورت ادامه برنامه هسته اي ايران، اين كشور با نتايج دردناكي روبرو خواهد شد، گفت: من علت اين گفته را دقيقا نمي دانم، اما به نظر من اين يك نوع لفاظي بوده است كه در اين موقعيت موثر نيست.

وي خاطرنشان كرد: "به نظر من در اين موقعيت، همانطور كه "فرادي" در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است، براي آمريكا عاقلانه تر آن است كه از لفاظي بپرهيزد زيرا ايران در آستانه دستيابي به سلاح هاي هسته اي قرار ندارد.

اينديك كه از اقدام نظامي عليه ايران نيز به عنوان يكي از گزينه ها ياد مي كرد، افزود: به نظر من ما بايد روي ميز مذاكره اين مسئله را حل كنيم همان كاري كه در مورد كره شمالي با گروه هاي ديگر انجام مي دهيم و در اين راه سعي كنيم تا راهي را براي متقاعد كردن ايراني ها پيدا كنيم مبني بر اينكه منافع آنها در اين است كه برنامه هسته اي خود را تحت كنترل آژانس انجام دهند.

به گزارش "مهر"، اين درحالي است كه وي هيچ اشاره اي به اين مسئله ندارد كه ايران همواره با بخشهاي آژانس همكاري كرده و اجازه بازديد از فعاليتهاي هسته اي خود را به اين نهاد بين المللي داده و در واقع با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري لازم را به عنوان عضو ان پي تي انجام داده است.

به نقل از سايت اينترنتي مركز مطالعات بروكينگز، سفير سابق آمريكا در اسرائيل در پاسخ به سئوال جونز در مورد اظهارات ضد صهيونيستي احمدي نژاد و اينكه آيا ايرانيان مردمي هستند كه بتوان با آنها معامله اي كرد ، گفت:" من مطمئن نيستم كه در اين موقعيت هر گزينه اي مناسب باشد و همچنين مطمئن نيستم كه ديپلماسي كارساز باشد. آنچه كه من به آن اطمينان دارم اين است كه ما زماني داريم تا شانسي را به ايران دهيم و اينكه پيش از هرگونه طرح گزينه نظامي مسير ديپلماتيك بايد به پايان رسيده باشد چرا كه پيچيدگيهايي در اين زمينه وجود دارد.

اينديك در بخش ديگري بدون اشاره به وجود بيش از 200 كلاهك هسته اي در زرادخانه هاي رژيم صهيونيستي و نقض ان پي تي توسط اين رژيم ، مدعي شد:" آمريكا درحمله نظامي به تاسيسات هسته اي ايران نسبت به اسرائيل ارجحيت دارد چرا كه داراي توانايي هاي بيشتري نسبت به اسرائيل است.

به گزارش "مهر"، سفير آمريكا در اسرائيل آنگاه به توانايي هاي بالقوه ايران در رويارويي با هر تهديد خارجي اشاره مي كند و مي گويد " كه ايراني ها مجهز به 500 هزار نيروي رزمنده پاسدار هستند و همچنين به لحاظ اشتراكات قومي مذهبي با عراق هرگونه بي ثباتي در اين كشور به عراق نيز سرايت خواهد كرد.

به گزارش مهر، اين اعتراف وي نشان دهنده اين حقيقت است كه ايران در ايجاد ثبات در عراق نقش مهمي ايفا مي كند.

اينديك كه در دسته بندي حزب جمهوري خواه آمريكا از او به عنوان عضو جريان "بازها" در مقابل "كبوترها"ي اين حزب ياد مي شود به واشنگتن توصيه كرد كه " تا زماني كه نظاميان آمريكايي در عراق حضور دارند واشنگتن نمي تواند به ايران حمله كند.