تساوی ایران و ژاپن در ۹۰ دقیقه/ کار به وقت اضافه کشید

به گزاش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال امید ایران و ژاپن از ساعت ۱۷ امروز جمعه نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای انتخابی المپیک را در شهر دوحه برگزار کردند که این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل همراه شد تا کار به وقت های اضافه کشیده شود.

تیم ایران در این دیدار با ترکیب محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، روزبه چشمی، وحید حیدریه، علی عبدالله زاده، علی کریمی، علیرضا نقی زاده، شاهین ثاقبی، مهدی ترابی، میلاد محمدی (۷۶ - محسن کریمی) و ارسلان مطهری آغاز کرد.

هنوز بازی جای نیفتاده بود که تیم امید ایران صاحب یک موقعیت ایده آل برای گلزنی شد. مطهری در دقیقه دوم دیدار با توپربایی از کمند مدافعان حریف گریخت و در حالی که دروازه‌بان حریف بیرون آمده بود از پشت محوطه جریمه ضربه خود را زد که به کرنر رفت. این ضربه کرنر را کریمی با ضربه سر به بالای دروازه فرستاد تا دو موقعیت عالی را تیم ایران از دست بدهد.

بعد از این گل برای دقایقی ژاپن فشار زیادی روی دروازه ایران ایجاد کرد که در یک صحنه اخباری ضربه سر مهاجم حریف را به خوبی دفع کرد. پس از این موج حمله ژاپنی ها، تیم کشورمان سعی کرد در ضد حملات خود را به دروازه حریف نزدیک کند.

تیم ژاپن با وجود در اختیار داشتن توپ تا دقیقه ۲۵ نتوانست ایجاد موقعیت کند که در این دقیقه ضربه کوبو به شکر خطرناکی از کنار دروازه اخباری به بیرون رفت. تیم کشورمان از دقیقه ۳۰ بازی را به تعادل کشاند و در دقیقه ۳۷ بهترین موقعیت خود را برای گلزنی از دست داد. ارسلان مطهری روی اشتباه مدافع حریف در گوشه شش قدم ژاپن صاحب توپ شد اما شوت سرضرب وی دقت لازم را نداشت تا به بیرون برود.

در دقیقه ۴۵ بازی تیم ایران صاحب یک ضربه کاشته شد که دروازه بان ژاپن ضربه کریمی را برگشت داد تا این نیمه با تساوی به پایان برسد.

در نیمه دوم بازی با برتری تیم ایران آغاز شد. شاگردان خاکپور با پاسکاری های خوب خود ژاپن را تحت کنترل داشتند و مهمترین خطر بازی را رقم زدند. در دقیقه ۵۷ بود که سانتر از راست را میلاد محمدی با ضربه سر زد که توپ او با بدشانسی به تیر افقی دروازه ژاپن اصابت کرد و به داخل گل نرفت.

تیم ایران در دقیقه ۵۹ با شوت راه دور ارسلان مطهری دروازه حریف را بار دیگر تهدید کرد. در ادامه نیز این تیم ایران بود که همچنان بهتر از حریف ظاهر شد و بازیکنان ژاپن تحت فشار یاران ایران کاملا از هم گسیخته بودند.

ژاپن در دقیقه ۷۰ بازی صاحب یک موقعیت روی دروازه ایران شد که این فرصت چندان خطرساز نبود. اما در ادامه این ایران بود که توسط مطهری خلق موقعیت کرد که سه مدافع تیم ژاپن او را محاصره کردند تا این فرصت از دست برود.

در دقایق پایانی تیم ژاپن خود را در زمین پیدا کرد ولی تلاش این تیم برای گلزنی ثمری نداشت تا کار به وقت اضافه کشیده شود.