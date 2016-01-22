اقدامات قرارگاه خاتم موجب تحولات اساسی در لرستان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی عصر جمعه در مراسم انعقاد تفاهم نامه ساخت هزار تخت بیمارستانی در استان لرستان با تقدیر از عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در لرستان اظهار داشت: قرارگاه خاتم در مقام عمل ثابت کرده که هیچ کاری در زمینه سازندگی، توسعه و پیشرفت کشور وجود ندارد که نتوان آن را انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد قرارگاه خاتم موجب تحول اساسی در استان لرستان شده است عنوان کرد: همچنین پیگیری های مدیریت ارشد لرستان با توجه به شناخت و آگاهی که نسبت به این استان از قبل داشته موجب رفع خیلی از مشکلات شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه کارهای بزرگی در حوزه سلامت لرستان صورت گرفته است گفت: اگر می خواهیم که ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه داشته باشیم باید کارآمدی آن را به رخ دنیا بکشیم.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: کار آمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این بوده که آن را به عنوان الگوی پیشرفت، سلامت، عدالت و امنیت در دنیا مطرح کنیم.

وی ادامه داد: همه دنیا اعتراف دارد که ایران اسلامی قدرتمند ترین و موفق ترین کشور در منطقه و جهان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحول بنیادینی در حوزه سلامت کشور اتفاق افتاده است ادامه داد: همچنین اجرای طرح تحول سلامت در کشور در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه با اجرای این طرح به دنیا نشان داده شده که از نظر سلامت ایران به عنوان کشوری پیشرفته پزشکی مطرح است افزود: امروز شاهد ارائه خدمات این حوزه به دورترین نقاط مختلف کشور هستیم.

وی با بیان اینکه همچنین قرارگاه خاتم الانبیا(ص) کارهای عظیمی در مناطق مختلف و روستایی لرستان انجام داده است گفت: هم اکنون بزرگترین پروژه های کشور و استان لرستان از سوی قرارگاه خاتم در حال اجرا است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اقدامات فرهنگی قرارگاه خاتم در لرستان مانند احداث مصلای های نماز جمعه، مساجد و ... ادامه داد: این عملکرد قرارگاه خاتم در استان جای تقدیر دارد.