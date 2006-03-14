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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۳

به دنبال سفر اخير معاون اول رئيس جمهوري به كشور سوريه :

شعبه دانشگاه تربيت مدرس اواسط سال آينده در سوريه راه اندازي مي شود

شعبه دانشگاه تربيت مدرس اواسط سال آينده در سوريه راه اندازي مي شود

سرپرست دانشگاه تربيت مدرس از راه اندازي شعبه دانشگاه تربيت مدرس در سوريه خبر داد و گفت: شعبه دانشگاه تربيت مدرس اواسط سال آينده در سوريه تاسيس مي شود.

دكتر "فرهاد دانشجو" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: به دنبال سفر اخير معاون اول رياست جمهوري به كشور سوريه، بحث راه اندازي شعبه اي از دانشگاه تربيت مدرس در اين كشور مطرح و بر اين اساس تفاهم نامه اي نيزمنعقد شد.

وي اظهار داشت: دفتر دانشگاه تربيت مدرس، اواسط سال 85 در كشور سوريه ايجاد مي شود. اين دفتر با ايجاد رشته زبان و ادبيات فارسي، مشغول به كار مي شود.

سرپرست دانشگاه تربيت مدرس اضافه كرد: دانشگاه تربيت مدرس در نظر دارد رشته IT را نيز در كشور سوريه راه اندازي كند.

وي تصريح كرد: كشور سوريه بايد نيازهاي خود را در رشته هاي مختلف اعلام كند. فرايند ايجاد يك شعبه جامع از دانشگاه تربيت مدرس در كشور سوريه 4 ساله است.

کد مطلب 303089

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