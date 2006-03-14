گردهمايي معاونين تشكلهاي مردمي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر، "مصطفي متوليان" معاون تشكلهاي مردمي اين ستاد با اعلام اين خبر گفت : در اين گردهمايي، طرح تشكيل شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر در اصناف و هيئات مذهبي كشور با هدف گسترش فرهنگ تذكر لساني با استفاده از ظرفيتهاي گروه هاي مردمي در اين دو قشر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي افزود: در اين گردهمايي معاونين تشكلهاي مردمي ستاد احياء امر به معروف ونهي از منكر، ضمن ارائه گزارش سال 84 به تبيين برنامه هاي سال 85 مي پردازند و از معاونين برتر تشكلهاي استانها تقدير خواهد شد.