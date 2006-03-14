هر سه ضلع مثلث مختلف الاضلاع روسيه، اروپا و آمريكا در پي فشار به ايران هستند

مهدي مطهرنيا در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به ضرورت ادامه مسير دموكراسي و بهره گيري از فرصتهاي موجود براي جلوگيري از جنجال و بحران افزود : بر اساس داده هاي خبري، اعضاي دائم شوراي امنيت به اين اشتراك نظر رسيده اند كه بايد به كنترل ايران در چارچوب نگرش هاي خود بپردازند اما در اينكه چگونه و با چه روشهايي اين كار را انجام دهند اختلاف نظر وجود دارد .



مطهرنيا درعين حال تاكيد كرد : مسئله مورد اشتراك همه كشورها از جمله آمريكا در برابر ايران اين است كه معتقدند در برابر ايران بيش از هر كشور ديگري منطق استراتژيك ديپلماسي، فشارهاي سياسي و اقتصادي و تبليغاتي بر رويكرد نظامي ارجحيت دارد.



وي افزود : از اين منظر، با وجود فراز ونشيب هاي فراوان، نوعي تقسيم كار سياسي و اتوماتيك و طبيعي بين سه ضلع وجود دارد. به عبارت ديگر، آمريكايي ها بر اساس برخورد ايدوئولوژيك خود تلاش مي كنند بعد تهديدات نظامي را برجسته تر كنند و اروپايي ها و روس ها و چيني ها هر كدام تلاش مي كنند بر اساس منافع خود از بعد ديپلماتيك موضوع را مورد توجه قرار دهند .



اين تحليلگر مسائل بين الملل تاكيد كرد : اروپاي متحد نگران آن است كه در يك فرآيند درازمدت مشكلات ايران و آمريكا با هم حل شود و سياست هاي خاورميانه اي اروپا با مشكل مواجه گردد .



وي با بيان اينكه چنين نگراني در ميان مقامات روسيه و چين نيز وجود دارد گفت : آمريكا تلاش دارد در پرتو فشارهاي سياسي معطوف به حل منازعه هسته اي، چالش هاي موجود در خاورميانه را حل كند .



مطهرنيا معتقد است، در پي رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت، تهديدات لفظي آمريكا كه در تحليلهاي سياسي از آن به عنوان "شمشير دموكلوس" ياد مي شود جاي خود را به تهديد نظامي خواهد داد البته صرفا در حوزه جنگ رواني و تبليغاتي.

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