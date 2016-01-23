پیروزی تیم صبای قم برابر تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال لیگ بر‌تر رده سنی امید باشگاه‌های کشور جمعه شب برگزار شد و در یکی از بازی‌ها تیم امید صبای قم از سد تیم تراکتورسازی تبریز گذشت.

در این بازی که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم امید صبای قم موفق شد با درخشش در نیمه نخست، ۴ بر ۲ حریف خود را شکست دهد و چهارمین برد خود در ۵ بازی اخیرش را کسب کرده و تا میانه‌های جدول رده بندی صعود کند.

صبا در این بازی شروعی طوفانی داشت و در روز بد تیم تراکتورسازی، در نیمه نخست ۴ بار تور دروازه حریف را به لرزه درآورد و چند موقعیت خوب گلزنی دیگر را نیز از دست داد اما در نیمه دوم تیم تبریزی سوار بر بازی شد و توانست ۲ گل از ۴ گل خورده را جبران کند.

این پیروزی شاگردان حسین گنجیان در تیم امید صبا را ۱۷ امتیازی کرد تا این تیم از جمع تیم‌های انتهای جدول جدا شده و خود را به میانه جدول برساند در حالی که تراکتورسازی با این باخت، ۱۸ امتیازی باقی ماند.

علیرضا صفری، صادق عظیمی، مسعود افرادی، امیرحسین رنگرز جدی، حسین محمدی منش، رضا شکری، حسن صفر‌زاده، حیدر حیدر‌زاده، محسن دوستان محمدی، مجید مقیم‌نژاد و هادی آقا‌زاده نفرات اصلی صبا در این بازی را تشکیل دادند که سینا قلیان، محسن کرمی و حمیدرضا مطهری به عنوان بازیکن جانشین برای صبا به میدان رفتند.

محمدرضا کشوری فرد سرپرست باشگاه صبای قم، کریم بهرامی رئیس هیئت فوتبال استان قم و احمد غلامی مدیر تیم‌های پایه باشگاه صبای قم از مهمانان و تماشاگران ویژه این بازی بودند.