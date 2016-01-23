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۳ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۵

ایران ۴ مداله شد؛

مدل طلا و برنز رکابزنان ایرانی در دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

مدل طلا و برنز رکابزنان ایرانی در دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

نخستین مدال طلای کاروان دوچرخه سواری ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا ژاپن توسط رکابزن جوان ماده استقامت جاده به دست آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که از چهار روز گذشته به میزبانی کشور ژاپن آغاز شده است بامداد امروز در ماده استقامت جاده پیگیری شد و نمایندگان کشورمان موفق به کسب یک مدال طلا و یک برنز شدند.

در این ماده  که در رده سنی زیر ۲۳ سال پیگیری می شد مهدی رجبی به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و محمد گنج خانلو نیز سوم شد. تعداد مدالهای کاروان ایران با کسب این دو مدال به عدد ۴ (یک طلا، یک نقره و دو برنز) رسید.

رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از ۳۰ دی به میزبانی ژاپن آغاز شده و تا دو هفته به طول می انجامد. ۲۱ رکابزن ایرانی در دو بخش بانوان و آقایان به این رقابتها اعزام شده اند.

کد مطلب 3030966

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