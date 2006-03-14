۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۵۹

جواد طوسي رئيس شوراي مركزي انجمن منتقدان خانه سينما شد

انتخابات داخلي شوراي مركزي انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي، 22 اسفند ماه در خانه سينما برگزار گرديد.


به گزارش خبرنگزاري "مهر"، انتخابات داخلي انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران در روز 22 اسفند ماه در محل خانه سينما برگزار شد.

در اين انتخابات، جواد طوسي به سمت رئيس شواري مركزي، مصطفي محمودي به سمت نايب رئيس شوراي مركزي و صادق خاموشي به سمت خزانه دار انجمن به مدت دو سال انتخاب شدند.

در اين جلسه مقرر شد امضاء اسناد و اوراق بانكي و بهادار با امضاء  سه تن از صاحبان مجاز و مهر رسمي انجمن معتبر باشد.

همچنين مراحل نقل و انتقال حساب جاري انجمن، نزد بانك ملت كه چندين سال است راكد مانده است، انجام گرديد.

شايان ذكر است  جلسه بعدي انجمن در سال جديد خواهد بود و از اعضاء قبلي شوراي مركزي قدرداني خواهد شد.

