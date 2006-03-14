انتظامي براي دومين بار رئيس خانه تئاتر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي خانه تئاتر اعلام كرد در اين جلسه با اكثريت آرا عزت‌الله انتظامي براي دومين بار رياست خانه تئاتر را بر عهده گرفت و ايرج راد با كسب اكثريت آرا نايب رئيس و مدير عامل خانه تئاتر شد.

همچنين قطب الدين صادقي رياست كميته آموزش و امور بين الملل، كاظم هژير آزاد رياست كميته رفاهي، بهزاد فراهاني رياست كميته حقوقي، حميد مظفري خزانه دار و مدير مسئول مجله خانه تئاتر، اصغر همت سخنگوي خانه تئاتر، كيومرث مرادي مسئول روابط عمومي و الهام پاوه نژاد مسئول ستاد آئين‌ها و همايش‌هاي شدند.