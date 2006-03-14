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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸

انتظامي براي دومين بار رئيس خانه تئاتر شد

اولين جلسه هيئت مديره جديد خانه تئاتر دوشنبه 22 اسفند در خانه تئاتر برگزار و طبق اساسنامه خانه تئاتر وظايف اعضاي هيئت مديره مشخص شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي خانه تئاتر اعلام كرد در اين جلسه با اكثريت آرا عزت‌الله انتظامي براي دومين بار رياست خانه تئاتر را بر عهده گرفت و ايرج راد با كسب اكثريت آرا نايب رئيس و مدير عامل خانه تئاتر شد.

همچنين قطب الدين صادقي رياست كميته آموزش و امور بين الملل، كاظم هژير آزاد رياست كميته رفاهي، بهزاد فراهاني رياست كميته حقوقي، حميد مظفري خزانه دار و مدير مسئول مجله خانه تئاتر، اصغر همت سخنگوي خانه تئاتر، كيومرث مرادي مسئول روابط عمومي و الهام پاوه نژاد مسئول ستاد آئين‌ها و همايش‌هاي شدند.

کد مطلب 303100

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