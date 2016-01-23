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۳ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۸

مدیرکل محیط زیست گلستان:

۳۸ تشکل غیردولتی در حوزه محیط زیست گلستان فعال است

۳۸ تشکل غیردولتی در حوزه محیط زیست گلستان فعال است

گنبدکاووس- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان گفت: ۳۸ تشکل غیردولتی در حوزه محیط زیست گلستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر، شامگاه جمعه، در جشنواره محیط زیست گلستان، اظهار کرد: هم‌اکنون در استان گلستان ۳۸ تشکل غیردولتی فعال و ۵۴ تشکل نیمه فعال در حوزه محیط‌زیست محیط فعالیت دارند که در امر آموزش و تنویر افکار عمومی نسبت به حفظ و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی تلاش می‌کنند.

وی افزود: قانون‌گرایی و آموزش دو رکن اصلی در حفظ و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی است.

مهاجر بیان کرد: عمل به قانون بهترین شیوه در اجرای عدالت اجتماعی و آموزش نیز بهترین ابزار در تنویر افکار عمومی است.

وی ادامه داد: توجه به این دو رکن اساسی به توانمندسازی افراد جامعه برای حفظ و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و دیگر بخش‌ها کمک می‌کند.

مهاجر اضافه کرد: این دو رکن زمانی مؤثر و اثربخش خواهند بود که به تغییر و تثبیت رفتار انسان‌ها در حفاظت از منابع خدادادی و محیط‌زیست که زندگی بشر به آن وابسته است، کمک کنند.

کد مطلب 3031019

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