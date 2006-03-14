غايبان خدمت سربازي منتظر عفو نباشند/ برخورد با سربازان غايب شدت خواهد گرفت

به گزار خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار بهمن كارگر معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي امروز در جمع خبرنگاران افزود: به كارگيري غايبان سربازي در شركتهاي خصوصي و دولتي كاملا غير قانوني بوده و از اين پس هر گونه نقل و انتقال تلفن همراه و پرداخت وام بايد با ارائه مدارك سربازي صورت بگيرد. در غير اين صورت با اين سيستم ها ، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

وي افزود: در حال حاضر هيچگونه كاهش ، خريد يا فروش سربازي وجود نداشته و در آينده نيز چنين امري متصور نخواهد بود.

كارگر با تاكيد بر اينكه متولدين سال 1367 از اول سال 85 مشمول خدمت سربازي هستند ، گفت: در سال آينده اعزام متولدين 66 را نيز خواهيم داشت. لذا، اين افراد موظف هستند براي تعيين تكليف از طريق پست مكاتبه اي اقدام كنند.

معاون وظيفه عمومي ناجا اظهار داشت: براي تمامي افرادي كه در مقطع دبيرستان مشغول تحصيل هستند ، روزانه شبانه يا بزرگسالان ، تا سن 24 سالگي مشكلي براي ادامه تحصيل وجود ندارد.

وي يادآور شد: دانشجويان و طلبه طبق ابلاغيه اي كه به سراسر كشور ارسال شده است ، مي توانند در حداكثر زمان به ادامه تحصيل بپردازند.

كارگر توضيح داد: دانشجويان دوره كارداني 3 سال ، كارشناسي ناپيوسته 3 سال ، كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال ، دكتراي ناپيوسته ، 3 سال ، كارشناسي پيوسته 6 سال كارشناسي ارشد پيوسته 8 سال دكتري پيوسته پزشكي 8 سال ، حداكثر مجاز به تحصيل هستند.

وي تصريح كرد: وزارت علوم موظف است اين زمان را رعايت كرده و افراد را براي خدمت اعزام كند.

كارگر با اشاره به افرادي كه قبل از گرفتن مدرك ديپلم به خارج از كشور رفته و در آنجا به عنوان دانش آموز يا دانشجو مشغول تحصيل شده اند ، افزود: اين افراد نيز مي توانند به تحصيلات خود ادامه داده و فعلا مشمول سربازي نيستند.

معاون وظيفه عمومي ناجا يادآور شد: متولدين سالهاي 66 و 67 بدون مراجعه به سيستم نظام وظيفه عمومي مي توانند براي ثبت نام دانشگاههاي سراسري و آزاد اقدام كنند و چنانچه متولدين قبل اين سالها دفترچه آماده خدمت بدون غيبت در دست داشته باشند مي توانند با ارائه اين مدارك در دانشگاه ثبت نام كنند.

وي در خصوص سربازان معلم گفت: بنابر توافق صورت گرفته با آموزش و پرورش ، كساني كه در نيمه اول دي ماه ثبت نام كرده اند ، تكليف آنان تا پايان خرداد 85 مشخص مي شود و نزديك به 6 ماه به آموزش و پرورش فرصت داده شده تا آنها را گزينش كنند.

كارگر ، تعداد سهميه سربازهاي معلم را 7600 نفر عنوان و افزود: تعداد ديپلمه ها 4600، فوق ديپلم 1100، ليسانس 2000 و فوق ليسانس كه در آمار شهرستانهاي مختلف وجود دارد ، 100 نفر هستند كه در اين مدت تكليف آنان مشخص خواهد شد.

وي درباره خدمت سربازي فرزندان مسئولان گفت: حتي پسر مقام معظم رهبري نيز به سربازي رفته اند و در اين مورد هيچ تفاوت و استثنايي وجود ندارد.

كارگر در مورد غايبان متاهل گفت: محل خدمت اين افراد در محل سكونت همسرانشان خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: مشمولاني كه قبل از 20 دي 84 خود را معرفي كرده اند ، چه اعزام شده باشند يا نه ، تمام محكوميت شان بخشيده خواهد شد.

معاون وظيفه عمومي ناجا به باندهاي جعل كارت پايان خدمت اشاره و گفت: سال گذشته بيش از 250 نفر در ارتباط با جعل كارت بازداشت و برخوردهاي لازم با آنان صورت گرفته است.

كارگر تصريح كرد: در سال جاري با مكانيزه شدن سيستم معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي ، 17 ميليون مراجعه كاهش داشته است.