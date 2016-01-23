علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: مهمترین میراثی که شهدای هنرمند از خود به یادگار گذاشتند اینکه با قلم، نگارگری، فیلم و نمایشنامه هایشان و ... توانستند پیام رزمندگان را با هنرشان به دیگران منتقل کنند و به طور هنرمندانه پیام آور خون همرزمانشان باشند و خودشان هم در این راه به لقاالله بپیوندند.

وی افزود: هنر ایشان از دو جهت ارزش دارد اول اینکه کنار سایر شهیدان بودند و دیگر اینکه با انجام آثار ماندنی رسالت زینبی شان را فراموش نکردند. کمترین وظیفه ما تجلیل از هنرمندان شهیدی است که امروز آثارشان ماندگار و جاودانه است و هرچه بتوانیم این ها را در جامعه خودمان توسعه دهیم به گسترش فرهنگ ایثار و شهادت کمک کرده‌ایم.

جنتی اظهار کرد: همه هنرمندانی که دلشان در گرو انقلاب است و قلب شان برای این سرزمین می تپد همین راه شهدای هنرمند را ادامه می دهند. همه ابزاری که دست هنرمندان امروز قرار دارد شاه‌راهی برای زنده نگه داشتن آثار ماندگار شهدا و انتقال آن به نسل امروز که درکی از جنگ ندارند، است.

وی در پایان گفت: نسل جدید روزهای جنگ را ندیده و این آثار می‌تواند الگو و اسوه صحیحی برای جوانان باشد.