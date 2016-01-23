به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، محمدرضا معرفت با بیان اینکه حضور زائران بی‌شماری از کشورهای مختلف در قم ظرفیت سرمایه‌گذاری خوبی را برای این شهر فراهم کرده است، اظهار کرد: شهر قم سالیانه میزبان زوار زیادی از کشورهای مختلف جهان است که بسیاری از این افراد رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری در قم دارند.

وی به روند سرمایه‌گذاری در شهر قم گفت: برنامه‌های شهری در حوزه سرمایه‌گذاری در حال جمع‌بندی است تا بتوان زمینه مناسبی را در این بخش در شهر قم فراهم کرد.

قائم‌مقام شهردار قم در حوزه سرمایه‌گذاری با تأکید بر اینکه رغبت و زمینه فراوانی برای سرمایه‌گذاری در قم وجود دارد، تصریح کرد: هتل‌سازی، پروژه‌های تفریحی گردشگری و... از جمله ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری قم است که می‌تواند کمبودهای شهر در این زمینه را برطرف کند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری تسهیلات و امکانات بسیار خوبی را برای سرمایه‌گذاری در شهر قم در نظر گرفته است، اظهار کرد: هدف شهرداری رفع محدودیت‌های شهری با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

معرفت ادامه داد: یکی از محورهای مهم سرمایه‌گذاری قم محور پیامبر اعظم(ص) است که ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های گردشگری و مذهبی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این محور پروژه‌های مختلف فرهنگی، تجاری، مذهبی، گردشگری و اقامتی طراحی‌شده که برای اجرایی شدن این پروژه‌ها از حضور سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنیم.

قائم‌مقام شهردار قم در امور سرمایه‌گذاری افزود: در این راستا گردش کار سرمایه‌گذاری خارجی نیز در شهر قم تدوین‌شده تا سرمایه‌گذاران بدانند برای حضور اقتصادی در این شهر چه راه‌هایی را باید طی کنند که در صورت نیاز در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.