فاصله ۱۲۰ کیلومتری ساکنان چادگان با «یار مهربان»

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: چادگان با بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت و هزار و ۲۰۰ واحد صنفی مختلف حتی یک کتاب‌فروشی ندارد و این در حالی است که دیگر اصناف در این شهرستان در شرایطی که ازلحاظ تعداد و وفور به حد اشباع رسیده‌اند، مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. این وضعیت هرچند شاید دغدغه همه مردم شهرستان نباشد اما جماعت کتاب‌خوان چادگان باید مسافت زیادی را برای رسیدن به یک کتاب‌فروشی بپیمایند.

«چرا در تمام محله‌های چادگان سوپرمارکت و اغذیه‌فروشی هست اما در شهر حتی یک کتاب‌فروشی هم دیده نمی‌شود»؟ این سؤال رضا عرب نیا، یک از دانشجویان شهرستان از مسئولان فرهنگی شهر است که البته این موضوع نه‌تنها دغدغه دانشجویان بلکه دیگر شهروندان هم هست.

علی مویدی یکی دیگر از شهروندان چادگانی است که ضمن گلایه از نبود یک کتاب‌فروشی در شهری با این جمعیت و وسعت، به مهر گفت: برای تهیه یک کتاب باید فاصله ۱۲۰ کیلومتری تا مرکز شهرستان اصفهان را طی کنیم.

وی با طرح این پرسش که شرایط صدور مجوز راه‌اندازی یک کتاب‌فروشی در چادگان مگر چقدر سخت است که کسی انگیزه برای فروش کتاب ندارد. اظهار داشت: آیا این شهر یک شهر گردشگر پذیر و فرهنگی نیست. آیا برای نبود یک کتاب‌فروشی در این شهر نباید تأسف خورد.

زهرا حمیدی، اما یکی دیگر از اهالی هم‌نظر خوبی داشت و می‌گفت: در این شهر مشکلات فرهنگی زیادی هست اما برخی مشکلات را هم خود مردم باید حل کنند.

سرانه مطالعه چادگان کمتر از میزان استاندارد

وی افزود: در حال حاضر مردم چادگان احساس نیاز به کتاب ندارند، اگر این نیاز در مردم به وجود بیاید خودبه‌خود مشکل کتاب حل خواهد شد، خانواده و مدرسه باید فرهنگ کتاب‌خوانی را در کودکان نهادینه کنند تا خرید کتاب به‌اندازه خرید همبرگر و پیتزا برای کودک اهمیت داشته باشد.

آمارهای ارائه‌شده توسط کتابداران و مجتبی درویشی، رئیس کتابخانه‌های عمومی چادگان درباره سرانه کتاب‌خوانی در چادگان علی‌رغم نظر خودشان بسیار کمتر از میزان استاندارد است، برای مثال می‌گویند روزانه در چادگان ۷۰ تا ۱۰۰ نفر از ۴۰ هزار جلد کتاب موجود در کتابخانه‌های شهرستان استفاده می‌کنند که این میزان مطالعه نسبت به دو سال پیش چهار برابر شده است.

بااین‌وجود و با توجه به اینکه چادگان یک از شهرستان‌های گردشگرپذیر در استان اصفهان و حتی در کشور است، آیا این آمار برای شهرستانی که عنوان فرهنگی را به ‌دوش می‌کشد و در برخی روزهای سال جمعیتش به ۳۰۰ هزار نفر هم می‌رسد، راضی‌کننده است؟

هرچند گلایه‌های مردم شهرستان از نبود کتاب‌فروشی در سطح شهر‌ها قابل‌تأمل است اما مسئولان اداره ارشاد شهرستان خبرهای خوشی هم برای آن دسته از فرهنگ دوستان که فکر می‌کنند سرمایه‌گذاری در حوزه کتاب و مطالعه علاوه بر بهره دنیوی، سود اخروی هم دارد، دارند و از تخصیص معافیت‌های مالیاتی در این راستا خبر می‌دهند.

معافیت ۱۰۰ درصدی فروشندگان کتاب هم مرهم زخم کتاب دوستان نشده است

ناصر عباسی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چادگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: قانون معافیت ۱۰۰ درصد مالیاتی برای مراکز فروش کتاب بالاخره اجرایی شده و تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کتاب و حتی واحدهایی که حداقل ۷۰ درصد اقلام فروش آن‌ها کتاب باشد مشمول این قانون می‌شوند و این شاید قدمی برای رشد عرضه و فروش کتاب در شهرستان چادگان باشد.

رئیس صنف لوازم التحریرداران شهرستان چادگان نیز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رواج نیافتن، کتاب‌خوانی در شهرستان ابراز نگرانی کرد و افزود: در هر شهری که کتاب جایگاه مناسبی نداشته باشد باید منتظر خودنمایی آسیب‌های اجتماعی نشست، در چادگان هم این بحران را در ناهنجاری‌های اجتماعی مانند افزایش طلاق، افزایش بیکاری و حتی در افزایش پرونده‌های دادخواهی و دادگاهی می‌توان لمس کرد.

سید مصطفی موسوی به‌جای خالی کتاب در اندیشه و سبد خانوار اهالی چادگان هم اشاره کرد و گفت: تا تقاضایی نباشد مسلماً عرضه محصول یا خدمات هم وجود نخواهد داشت و همین مسئله انگیزه راه‌اندازی بنگاه‌های فرهنگی و عرضه محصولات فرهنگی را کاهش داده است.

بسیاری از خدمات را فقط با پیش‌زمینه‌های فرهنگی می‌توان اجرایی کرد و قطعاً با افزایش فرهنگ کتاب‌خوانی در بین مردم، خدمات شهرداری باکیفیت بیشتر و قابل‌لمس‌تر عرضه می‌شود

وی دلیل دیگر نبود کتاب‌فروشی در شهرستان چادگان را کاهش ورود دانشجو و نبود یک دانشگاه پویا در شهرستان عنوان کرد.

رئیس صنف لوازم‌التحریر داران شهرستان چادگان افزود: در این شهرستان، معدود لوازم‌التحریرفروشانی هستند که کتاب‌هایی را در کنار اقلام غالب فروشی عرضه می‌کنند که البته کیفیت این کتاب‌ها هم جای بحث دارد، اما تاکنون هیچ‌گونه درخواست کتبی برای یک کتاب‌فروشی جامع مطرح نشده است.

«فرهنگ» پاشنه آشیل کمبود کتاب‌فروشی در شهرستان

وی ادامه داد: البته راهکارهایی هم برای حل این موضوع اندیشیده شده مانند صدور پروانه یک‌ساله از طرف اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی که یک اهرم تشویقی بزرگ است، همچنین جلساتی با لوازم‌التحریرفروشان برگزار خواهد شد تا این قشر هم به امر عرضه کتاب‌های ضروری و باکیفیت بپردازند.

عنایت اله امیر حاجیلو، شهردار چادگان هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از حمایت‌ها و تبلیغات فرهنگی در چادگان برای رواج مطالعه و همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کارکنان و کارکنان شهرداری خبر داد و گفت: بسیاری از خدمات را فقط با پیش‌زمینه‌های فرهنگی می‌توان اجرایی کرد و قطعاً با افزایش فرهنگ کتاب‌خوانی در بین مردم، خدمات شهرداری باکیفیت بیشتر و قابل‌لمس‌تر عرضه می‌شود.

وقتی‌ امروز ما نسلی‌ داریم‌ که‌ در خانواده‌ جز تلویزیون‌ و اتلاف زمان در شبکه‌های اجتماعی چیزی‌ ندیده‌ و کتابخانه‌ و کتابخوان‌ در خانه‌ نداشته‌ است‌، در مدرسه‌اش‌ نیز کتابخانه‌ بیشتر شبیه‌ به‌ یک‌ انباری‌ خاک‌ گرفته و بسته‌ بوده‌ و در جامعه‌ چیزی‌ به‌عنوان‌ کتابخانه‌ ندیده‌ است، چه‌ توقعی‌ می‌توان‌ داشت‌ که‌ در جامعه‌، موجی از نهادینه کردن فرهنگ مطالعه ایجاد شود.

آیا وقت آن نرسیده مطالعه را جزو راهکارهای جلوگیری از آسیب‌های خانوادگی مانند طلاق و نبود همبستگی، کمبود محبت و ناهنجاری‌های جامعه مثل اعتیاد، کلاه‌برداری، دروغ، فسادهای مالی و غیره بدانیم.

آیا نمی‌شود انتخاب درست را به فرزندانمان با ترویج مطالعه آموزش دهیم و کمتر نگران لغزش آن‌ها در محیط‌های دور از خانه باشیم.

البته قابل‌ذکر است تمام نقد این گزارش بر مردم مسئولان شهرستانی نیست و نقد بزرگی هم به دولت وارد است و آن اینکه عدم مدیریت قیمت‌های چاپ و کاغذ و همچنین چند نرخی شدن عامل بزرگی در به وجود آمدن این مشکلات است.

همچنین‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌توانند برای‌ جلوگیری‌ از چند نرخی‌ شدن‌ قیمت‌ کتاب، حداکثر و حداقلی‌ را تصویب‌ کنند. شاید با این‌ کار قیمت‌ کتاب‌ها با درآمد افراد متناسب‌ شود و تمام‌ اقشار جامعه‌ بتوانند از نعمت‌ کتابخوانی‌ بهره‌‌مند شوند.