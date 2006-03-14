شوراي امنيت محل اختلاف نظرهاي گسترده درباره زمان و چگونگي بررسي موضوع ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه درگزارشي اعلام كرد: اعضاي كليدي شوراي امنيت سازمان ملل به طور وسيعي درپي ايجاد زمينه اي مشترك درباره موضوع هسته اي ايران هستند تا پيش از بررسي اين موضوع با حضور 15 عضوشوراي امنيت توافق نظر در اين زمينه حاصل شود.

نمايندگاني ازانگليس، فرانسه، روسيه، چين و آمريكا كه همگي داراي حق وتو و از اعضاي دائم شوراي امنيت مي باشند، دوشنبه شب در محل نمايندگي آمريكا در سازمان ملل با يكديگر در اين زمينه ديدار كردند.

جان بولتون سفير آمريكا شب گذشته درسازمان ملل اعلام كرد: ما فردا هم درباره برنامه هاي هسته اي ايران جلسه اي را برگزار خواهيم كرد.

ديپلمات ها گفتند جلسه روز سه شنبه در مقر انگليس برگزار مي شود و اين چهارمين گرد هم آيي اعضاي دائم شوراي امنيت در پي ارسال گزارش ايران از سوي محمد البرادعي به شوراي امنيت مي باشد.

بولتون از افشاي جزئيات گفتگوهاي پنج عضو دائمي شوراي امنيت خودداري كرد.

منابع ديپلماتيك گفتند: اين انتقاد به اعضاي دائم شوراي امنيت وجود دارد كه آنها ديگر اعضاي اين شورا را در جريان تصميمات خود قرار نداده اند و بولتون براي پاسخ گويي به اين انتقاد اعلام كرد: سه شنبه شب 15عضو اين شوراي در مقر فرانسه جلسه اي خواهند داشت و با توجه به اينكه اين موضوع براي ما فوريت دارد، تلاش مي كنيم هر چه زودتر درباره آن تصميم گيري شود.

خبرگزاري فرانسه در ادامه نوشت: پيش نويس متني كه توسط انگليس و فرانسه نوشته شده و مورد حمايت آمريكا نيز قرار دارد، از ايران مي خواهد بدون هرگونه تعلل تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي را تعليق نمايد.

اين پيش نويس همچنين از آژانس بين المللي انرژي اتمي مي خواهد فورا و ظرف 15 روز درباره پيشرفت هاي ايران در اين زمينه گزارش دهد.