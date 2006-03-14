كمك 10 ميليون دلاري روسيه به تشكيلات خودگردان فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در اين بيانيه آمده است "سرگي لاوروف" وزير امورخارجه روسيه در تماس تلفني به" ناصر القدوه" وزير امورخارجه فلسطين اعلام كرد كه مسكو تصميم دارد 10 ميليون دلار به عنوان كمك فوري به تشكيلات خودگردان فلسطين بدهد .

بيانيه مذكور مي افزايد : وزراي امور خارجه روسيه وفلسطين دراين تماس تلفني آخرين تحولات سياسي فلسطين را مورد بررسي قرار دادند و درمورد لزوم ادامه كمك هاي خارجي و گفتگوهاي داخلي فلسطين توافق كردند .

دربخشي ديگر از بيانيه وزارت خارجه روسيه آمده است : لاوروف از گفتگو ورايزني كنوني در كميته چهارجانبه طراح صلح سخن به ميان آورده است و گفت احتمالا اعضاي كميته چهارجانبه نشست جديدي را براي بحث و بررسي درمورد احتمالات مختلف پس از پيروزي چشمگير جنبش حماس در مجلس قانونگذاري فلسطين و مامور شدن اين گروه براي تشكيل دولت آينده برگزار كنند.

براساس اعلام اين بيانيه ، دو طرف همچنين درباره آخرين تحولات سياسي به گفتگو پرداختند و لاوروف ، نصر القدوه را ازنتايج سفر اخير هيئت حماس به مسكو مطلع كرد.

براساس اين بيانيه، وزير خارجه تشكيلات خودگردان فلسطين هم لاوروف را از گفتگوهاي داخلي درمورد تشكيل دولت آينده فلسطين و مقدمات نشست اتحاديه عرب درخارطوم درپايان مارس با خبر كرد .

وي اضافه كرد: قدوه بر ضرورت ادامه كمكهاي مالي خارجي به فلسطينيان و نيز راهها تحقق ادامه آن در چارچوب احتمالات سياسي مختلف تاكيد كرد .

درحال حاضر، تشكيلات خودگردان فلسطين از بحران مالي فراواني رنج مي برد زيرا كه آمريكا و اروپا كمك هاي خود را از فلسطينيان به بهانه ورود حماس به صحنه فلسطين قطع كردند.

رژيم اشغالگر قدس به جرم انتخاب دمكراتيك مردم فلسطين تصميم گرفته دولت آينده تشكيلات خودگردان فلسطين به رياست حماس را تحريم اقتصادي كند.

دولت آمريكا و برخي كشورهاي حامي رژيم صهيونيستي در پرتو پيروزي حماس در انتخابات پارلماني اعلام كردند كمك هاي مالي خود را به دولت آينده فلسطيني قطع خواهند كرد، مگر اينكه حماس، موجوديت رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد و مقاومت را كنار گذارد و به توافقات سابق ميان تشكيلات خودگردان و تل آويو پايبند باشد اما حماس با رد شروط تحميلي و غيرعملي غرب و اسرائيل تاكيد كرده است كه تنها در چارچوب منافع ملت فلسطين گام برمي دارد.