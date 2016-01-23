خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اسما محمودی: یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید توجه به حوزه سلامت است به‌گونه‌ای که در این خصوص طرح تحول سلامت اجرایی شد. اما ایجاد زیرساخت‌های لازم این حوزه نیز بسیار حائز اهمیت است. در سفری که سال گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان کرمان داشت وضعیت بیمارستان‌های پهناورترین استان کشور را اسفناک دانست و از کمبودهای شدید در حوزه درمان خبر داد.

از آن زمان اقداماتی برای بهبود این وضعیت در کرمان آغاز شد و در آخرین مورد نیز ساخت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی توسط قرارگاه خاتم در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان از نیاز این استان به سه هزار تحت بیمارستانی خبر داده است.

اما جنوب استان کرمان کلکسیونی از محرومیت‌هاست و یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مردم این مناطق با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند مشکلات حوزه سلامت و درمان است. شهرستان منوجان در ۴۳۰ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان نیز از این مشکلات مستثنی نبوده و مردم همچنان از روند خدمت‌رسانی در این حوزه گلایه‌مند هستند در ۱۸ آبان ماه سال ۹۲ بود که بیمارستان ۳۲ تختخوابی امام حسین (ع) منوجان که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان بود به بهره‌برداری رسید.

وقتی‌که کمبود امکانات پاسخگوی نیاز بیماران نیست

اما مردم این دیار از کمبود امکانات و نبود پزشکان متخصص به‌ویژه زنان و زایمان گلایه‌مند هستند؛ علی رمضانی در گفتگو با مهر می‌گوید: در مراجعه به بیمارستان به‌وضوح کمبود امکانات مشاهده می‌شود و گاه برای درمان بیماران خود مجبوریم پس از طی مسافت‌های طولانی به کهنوج یا بندرعباس مراجعه کنیم.

مریم مرادی نیز گلایه‌مند از نبود پزشک زنان و زایمان است و می‌گوید: راه‌اندازی این مرکز در رفع مشکلات حوزه درمان و سلامت بسیار مؤثر است اما باید خدمت‌رسانی در این مرکز تقویت‌شده و از کارکنان بیشتری بهره گرفته شود.

وی ادامه می‌دهد: اگر کادر پزشکان متخصص این بیمارستان تکمیل شود مردم دیگر برای درمان بیماران خود مجبور نیستند مسافت‌های طولانی را طی کرده و با صرف هزینه‌های گزاف به شهرستان‌های مجاور مراجعه کنند.

کاهش ماندگاری پزشکان متخصص در اثر استقبال اندک بیماران

فرماندار منوجان در این خصوص به مهر می‌گوید: بیمارستان ۳۲ تختخوابی امام حسین (ع) منوجان در تاریخ ۱۸ آبان ماه سال ۹۲ راه‌اندازی شد که با پی گیری‌هایی صورت گرفته این مرکز به بیمارستان ۶۴ تختخوابی ارتقا پیداکرده است.

ایوب فلاحی با اشاره به اینکه شاید توقعات مردم بیش از توانی است که در این مجموعه وجود دارد، می‌افزاید: چهار پزشک به‌صورت شبانه‌روزی در این بیمارستان فعالیت می‌کنند؛ در حال حاضر نیز متخصص داخلی، اطفال و عفونی بیماران را ویزیت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: درگذشته پزشکان متخصص زنان و زایمان، جراحی عمومی و بیهوشی در بیمارستان حضور داشتند اما به علت استقبال کم بیماران و نبود برخی آیتم‌های لازم برای جذب بخش خصوصی، این افراد از ادامه همکاری با بیمارستان امام حسین (ع) خودداری کردند.

فلاحی با اشاره به تعداد بالای بیماران دیالیزی در منوجان می‌افزاید: در بحث دیالیز در منوجان بسیار مشکل داریم به همین منظور دو دستگاه خریداری و مجوز از وزارتخانه بهداشت گرفته‌شده است ضمن اینکه وزیر بهداشت نیز در سفر دو ماه گذشته خود به جنوب استان کرمان قول مساعد در خصوص اختصاص دو دستگاه دیگر دیالیز به منوجان را داده است.

فرماندار منوجان ابراز امیدواری می‌کند که با جذب نیرو این بخش در اسرع وقت راه‌اندازی و مشکلات بیماران دیالیزی این شهرستان مرتفع شود.

وی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون بخش سی. سی. یو نیز با دو تخت فعال بوده و پی گیر ارتقاء آن به چهار تخت به‌منظور خدمت‌رسانی بیشتر به بیماران هستیم.

مراجعه روزانه ۲۲۸ نفر به بیمارستان امام حسین

فلاحی در خصوص مشکل تعداد اندک کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) منوجان نیز چنین می‌گوید: متأسفانه یک مرکز درمانی تبدیل به بیمارستان شده است که در ۲۴ ساعت به‌طور میانگین ۲۲۸ نفر مراجعه‌کننده دارد؛ این واقعیت است که نیاز به نیروی انسانی در این مرکز داریم و به دنبال اخذ مجوز جذب نیرو هستیم که در این خصوص اولویت با نیروهای بومی است.

فرماندار منوجان می‌گوید: بحث جذب پزشکان متخصص در دستور کار است تا بتوانیم به‌اندازه توان یک بیمارستان ۶۴ تختخوابی در خدمت مردم باشیم اما وضعیت موجود در حد بیمارستان ۳۲ تختخوابی گذشته است که امیدواریم با توجه ارتقاء به وجود آمده و قول‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی جنوب کرمان و وزیر بهداشت شاهد رفع نواقص موجود در آینده‌ای نزدیک باشیم.

وی ادامه می‌دهد: مشکل خاصی در بیمارستان امام حسین (ع) منوجان وجود ندارد و موارد مطرح‌شده ناشی از سطح انتظارات بالای مردم است؛ در حال حاضر خدمت‌رسانی در این بیمارستان به‌خوبی در حال انجام بوده و در هر شیفت دو پزشک به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وعده مسئولین در خصوص راه‌اندازی بخش زنان و زایمان

فلاحی می‌گوید: درگذشته پزشکان متخصص زنان زایمان و بیهوشی از مشهد در بیمارستان حضور داشتند داشتیم اما بعد از ۹ ماه کار کردن انتظارات آن‌ها برآورده نشد چراکه تعداد بیماران مراجعه‌کننده اندک بود؛ اما جذب پزشکان متخصص زنان و زایمان، قلب و جراحی عمومی در دستور کار است.

وی از حضور پزشکان متخصص اطفال و عمومی در این بیمارستان خبر می‌دهد و می‌افزاید: با توجه به قول وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی به‌زودی شاهد راه‌اندازی بخش زنان و زایمان در بیمارستان امام حسین (ع) منوجان خواهیم بود.

فلاحی نیاز بیمارستان منوجان به بخش زنان و زایمان را مبرم می‌داند و می‌افزاید: بیش از هزار و ۷۰۰ مراجعه‌کننده در سال داریم که ۳۰۰ زایمان در شهرستان انجام می‌شود و بقیه مراجعه‌کنندگان باید به سایر شهرستان‌ها بروند.

حضور ۶۰ بیمار تالاسمی در منوجان

سرپرست بیمارستان امام حسین (ع) منوجان نیز در گفتگو با مهر اظهار می‌دارد: بیمارستان امام حسین (ع) در سال ۹۲ با بخش‌های داخلی، اطفال، اتاق عمل، جراحی و زایشگاه کار خود را آغاز کرد و با توجه به وجود زایشگاه، به پزشک متخصص زنان نیاز داریم.

علی مسلمی‌مهنی به حضور ۱۴ بیمار دیالیزی و ۶۰ بیماری تالاسمی در شهرستان منوجان اشاره و تصریح می‌کند: مجوز بخش‌های دیالیز و تالاسمی را گرفته‌شده و نیازمند فضای فیزیکی و تجهیزات برای راه‌اندازی این بخش هستیم.

مسلمی‌مهنی می‌گوید: کلینیک تخصصی در بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان منوجان نداریم که نیاز است فضای فیزیکی آن احداث شود.

پیش‌ازاین قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از این بیمارستان با اشاره به نبود بخش زنان و زایمان در بیمارستان منوجان عنوان کرده بود که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تا پایان امسال این بخش راه‌اندازی می‌شود.