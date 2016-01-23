به گزارش خبرگزاری مهر، رائول لوزانو که همواره از دیسیپلین بالایی برخوردار بوده است با وجود حضور در لهستان نسبت به اتفاقات لیگ برتر والیبال ایران بی تفاوت نگذشت و انتقاد شدیدی را نسبت به درگیری های اخیر ملی پوشان والیبال وارد کرد.

وی در تماس خود با مسئولان فدراسیون ایران نسبت به درگیری‌های ملی‌پوشان پرسید و اعتراض شدید خود را در این باره اعلام کرد. لوزانو تاکید کرد بازیکنان باید مراقب رفتار خود باشند چرا که موضوع انضباطی برای وی قابل چشم پوشی نیست.

سرمربی آرژانتینی تیم ملی خط و نشان کشید که کوچکترین بی انضباطی از سوی بازیکنان را نمی بخشد و با آن کنار نمی‌آید.