افتتاح نمايشگاه هنري "سنت و انتزاع" در فرهنگسراي گلستان

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" در اين نمايشگاه هنري؛ انواع آباژور، لوستر، قاب تزئيني، آئينه، قاب عكس، تابلوي سمبول ماه ها، گردنبند رنگهاي خوش يمن هر ماه، پرده هاي مهره اي و.. در معرض تماشاي بازديد كنندگان قرار گرفته است.

اين هنرمندان جوان تلاش كرده اند تا با نمايش آثار هنري و تزئيني خود، تلفيقي از گذشته فرهنگي و سنتي و دوران جديد (مدرنيته) را به مخاطبان ارائه كنند.

فرهنگسراي گلستان در انتهاي پاسداران، خيابان اقدسيه، گلستان جنوبي قرار گرفته است.

نمايشگاه "سنت و انتزاع" همه روزه تا بيست و هشتم اسفند ماه جاري از 9 صبح تا ساعت بيست عصر پذيرايي بازديد كنندگان خواهد بود.