پاسخگویی به مطالبات پرستاران مهم تر از برپایی جشن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، سید عباس کشفی گفت: اعتقاد بدنه پرستاری بر این است، در صورتی که شرایط کنونی و نوع دیدگاه به جامعه پرستاری تغییر نکند ضرورتی بر برگزاری جشن دیده نمی شود چرا که مسئولان وزارت بهداشت باید قبول کنند دغدغه اصلی این روزهای جامعه پرستاری تنها برگزاری جشن نیست.

وی عنوان کرد: همه ساله سازمان ها و ارگان های مختلف به منظور تجلیل از کارکنان خود برنامه ها و جشن هایی برپا می کنند و لیکن با توجه به دغدغه های زیاد پرستاران به لحاظ عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات و درخواست های این قشر زحمت کش، در سال جاری سازمان نظام پرستاری پیگیری مطالبات پرستاران را ارجح تر از برگزاری جشن دانسته و تمام تلاش خود را معطوف به این موضوع خواهد نمود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور در پایان یادآور شد: تا زمانی که رویکرد مناسبی برای گوش دادن به دغدغه های پرستاران و رفع آنها در شاکله وزارت بهداشت شکل نگرفته و تصمیم مناسبی برای تحقق مطالبات جامعه بزرگ پرستاری صورت نپذیرفته حلاوت و شیرینی در برگزاری این چنین جشن هایی نصیب گروه های پرستاری نخواهد شد و جشن واقعی زمانی می بایست برگزار شود که از دغدغه و نگرانی های این حرفه کاسته شود که امیدواریم این فضا با تغییر شرایط و رویکرد موجود بزودی محقق شود.