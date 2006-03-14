بررسي آخرين تحولات هسته اي و نقد عملكرد وزارت علوم از برنامه هاي اصلي نشست تحكيم خواهد بود

احمد علمشاهي ، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف شيراز) در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص برگزاري نشست آتي اين تشكل در مشهد مقدس گفت:اين جلسه سه روزه به عنوان "نشست ما قبل سالانه" برگزار مي شود و قرار است جمع بندي هاي اين نشست در نشست سالانه مورد بررسي قرار گيرد.

وي افزود: سخنران ابتدايي اين نشست ، حجت الاسلام محمديان، رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها است، در ادامه برنامه آقايان منتجب نيا، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و فرشاد مومني با موضوع "آينده اصلاحات در ايران" سخنراني خواهند كرد.

عضو شوراي مركزي تحكيم وحدت، "بررسي و نقد عملكرد وزارت علوم را يكي از برنامه هاي اصلي" اين نشست معرفي كرد.

علمشاهي اظهار داشت: قرار است نماينده اي از سوي شوراي عالي امنيت ملي در خصوص موضوع هسته اي براي دانشجويان و اعضاي دفتر تحكيم، سخنراني كند.

به گفته علمشاهي ، اين نشست دانشجويي تا جمعه بعداز ظهر ادامه خواهد يافت.