۱۱۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان بوشهر متلاشی شد

سرهنگ وحید زرینکلاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات بسیار مهمی در راستای مبارزه به مواد مخدر صورت گرفته است و با اشراف کامل عملیاتی پلیس در استان بوشهر، عرصه برای سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر تنگ شده است.
وی از شناسایی و انهدام ۱۱۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان بوشهر طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: دو هزار و ۶۶ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین توزیعکنندگان این مواد نیز در عملیاتهای مختلف دستگیر شدهاند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر خاطرنشان کرد: در قالب عملیاتهای متعدد از ابتدای سال تاکنون در استان بوشهر، دو هزار و ۳۳۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است.
وی همچنین از توقیف ۵۸ دستگاه موتورسیکلت و ۱۱۵ خودرو قاچاقچیان طی مدت یاد شده خبر داد و بیان کرد: ۲۲ نمایشگاه کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر برپا شده است.
زرینکلاه به اجرای عملیاتهای مشترک با دیگر استانها اشاره کرد و افزود: دو عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس انجام شده و ۱۲۹ کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شده است.
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