جكي چان با "دور دنيا در 80 روز" به شبكه پنج سيما مي آيد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، فيلم سينمايي " دور دنيا در 80 روز " ( Around the World in 80 Days ) به كارگرداني فرانك كوراكي بر اساس رماني از ژول ورن ساخته شده است و محصول مشترك كشورهاي آلمان، ايرلند و انگلستان در سال 2004 محسوب مي شود. اين رمان تاكنون مورد استفاده 12 فيلم با همين عنوان قرار گرفته است. نخستين فيلمي كه بر اساس اين داستان شكل گرفته به سال 1956 بر مي گردد.



اين فيلم داستان يك مخترع انگليسي، يك دزد چيني و يك طراح فرانسوي را بيان مي كند كه هر سه ماجراجو هستند و براي گردش دور دنيا با انجمني كه بر سر راه ثبت اختراعات و اكتشافات جديد آنها مانع تراشي مي كنند، بر سر حركت و بازگشت دوباره قرار مي گذارند و در اين سفر با يكديگر هم قدم مي شوند. آنها براي اين كار مجبور هستند با وسايل مختلف نقليه از گاري و قطار و بالن گرفته تا هواپيمايي كه خودشان اختراع مي كنند، به كشورهاي مختلف سفر كنند تا دوباره به نقطه نخست باز گردند.





داستان " دور دنيا در 80 روز " با آنچه ژول ورن به نگارش درآورده بود، تفاوت هاي بسياري دارد. اين فيلم با افزودن شخصيت هاي مختلف و اتفاقات در سرزمين هاي گوناگون سعي مي كند تا نوشتار ژول ورن را با افزودن هيجان و تعليق هاي گوناگون به نوعي تصوير كند كه از جذابيت بيشتري برخوردار شود. اما اين فيلم با استقبال خوبي از سوي مخاطبين عام و خاص مواجه نشد و فروش 24 ميليون دلاري آن در امريكا دليلي براي اين استقبال اندك است. اين مساله در حالي اتفاق مي افتد كه هزينه هاي زيادي براي فيلم شده است و با توجه به تبليغات زيادي كه روي آن صورت گرفت، انتظار استقبال بسيار بيشتري از سوي مخاطبين وجود داشت.



فيلم در امريكا با انتقادات به نسبت شديدي از سوي منتقدان مواجه شد و بسياري آن را بسيار ضعيف و حتي خفت بار توصيف كردند. اين اثر با آنكه از اتفاقات بسيار زيادي برخوردار است و فيلم با تعليق و كشش زيادي به پيش مي رود، اما چندان خوش ساخت از آب در نيامد و عدم انسجام كافي در فيلم و تكه تكه شدن وقايع و نداشتن ربط كافي، در نهايت خستگي بيننده را در پي دارد كه از تماشاي تعداد زيادي از اتفاقات و شرايط گوناگون شخصيت هاي داستان به وجود مي آيد. فيلم از ابتدا بيننده را درگير اتفاقات عجيب مي كند و در طول داستان هم منطق كافي در به كارگيري و ساخت ناگهاني وسايل و ابزار سفر ندارد و همين مساله نمي تواند بيننده را جذب كند.





در " دور دنيا در 80 روز " جكي چان، استيو كوگان، رابرت فايف، جيم براد بنت، يان مك نيك، ديويد رايال، روجر هاموند، آدام گودلي، كارن موك و هاوارد كوپر بازي مي كنند. جكي چان با اينكه در اين فيلم از سبك و سياق هميشگي خود استفاده مي كند، اما در عمل با بازيگري كه در فيلم هاي شرقي و آثاري كه خود كارگرداني مي كند فاصله بسيار زيادي دارد و اتفاقا" بخش هايي كه مربوط به هنرنمايي او و بازيگران و بدل كاران چيني است نه تنها بر جذابيت فيلم اضافه نمي كند، بلكه بر چندگانگي و عدم انسجام فيلم مي افزايد. ساير بازيگران نيز چنين وضعيتي دارند و نتوانستند ايفاي نقش قابل توجهي از خود ارايه كنند.



اين فيلم در هيچ يك از جشنواره هاي معتبر سينمايي پذيرفته نشد و در اين زمينه هيچ موفقيتي به دست نياورده است. البته اين فيلم با همه مشكلاتي كه در عدم جذابيت دارد، از طراحي صحنه و لباس و جلوه هاي ويژه بسيار خوبي برخوردار است كه در كمتر فيلمي اين اندازه و نسبت از طراحي را مي توان مشاهد كرد.



فيلم سينمايي " دور دنيا در 80 روز " در ايام تعطيلات نوروزي از شبكه پنج سيما پخش مي شود.