همايش "حمايت از رسول خدا(ص) " در بحرين برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از المدينه پرس، دكتر يوسف القرضاوي رئيس شوراي اتحاديه بين المللي علماي مسلمان گفت: اين همايش بر حمايت از نبي اكرم(ص)، شناخت او، دفاع از او، ارائه چهره صحيح از اسلام و از نبي اكرم(ص) در غرب تأكيد مي كند.

در اين همايش بيش از 300 انديشمند، مبلغ، رؤسا و مديران مراكز اسلامي در جهان به منظور شروع امور مسلمانان در شناخت و ياري نبي اكرم(ص) حضور خواهند داشت.

شركت كنندگان در اين همايش بر اين باور هستند كه هيچ تعارضي ميان همايش " حمايت از رسول خدا(ص)" و همايش " اين پيامبر ماست " كه در دانمارك برگزار شد، وجود ندارد. همايش دانمارك به منظور بررسي موقعيت ايجاد شده به واسطه انتشار كاريكاتورها بود، اما همايش بحرين به منظور اتخاذ تدابير و راههاي فرهنگي و فكري براي حمايت از رسول خدا(ص) خواهد بود.

اين همايش با هدف بررسي جايگاه نبي اكرم(ص) و از بين بردن كينه اي كه نسبت به اسلام و مسلمانان وجود دارد و دشمني هايي كه با آنها مي شود، برگزار مي شود.

بحث و بررسي در زمينه موضوع اهانت به نبي اكرم (ص)، مفهوم آزادي بيان، بيان صورت اسلام نزد غربيها، احترام به اديان و مقدسات اسلامي ، استراتژي ياري نبي اكرم(ص)، استفاده و بهره گيري مثبت از توان مسلمانان در انعكاس اين مسئله و كيفيت همبستگي و تكامل ميان مؤسسات اسلامي، طرحها و دستگاههاي عملي براي ياري رسول خدا(ص) از طريق مسائل اقتصادي، سياسي، فكري، الكترونيكي و تبليغي، محورهاي پيش بيني شده براي اين همايش است .