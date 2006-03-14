"گلستان" ظاهر و نامي زيبا دارد اما از محروميت هاي بسياري رنج مي برد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، آيت الله نور مفيدي نماينده ولي فقيه در استان گلستان صبح امروز پيش از سخنان رئيس جمهور در اجتماع پرشور مردم گرگان گفت: اين استان ظاهر و نامي زيبا دارد اما عليرغم آنكه نظام اسلامي در طول 27 سال گذشته خدمات فراواني را در اين منطقه انجام داده است اما از محروميت هاي بسياري رنج مي برد.

وي با اشاره به انتظارات مردم از دولت خدمتگزار افزود: مردم با سفر شما به اين استان خواستار رفع محروميت ها هستند.

نورمفيدي با اشاره به استعدادهاي فراوان اين استان در زمينه هاي كشاورزي، صنعت و گردشگري اظهار داشت: اميدواريم با تشكيل جلسه دولت و اتخاذ تصميماتي براي رفع مشكلات گلستان، اين استان به رفاه برسد و نسل جديد اميدي تازه بيابد و در اين راه ما نيز از هيچ كمكي كوتاهي نكرده و دولت را براي رفع مشكلات دعا مي كنيم.

همچنين شاعري استاندار جديد گلستان نيز اين استان را از لحاظ برخورداري جزو ده استان آخر كشور دانست و تاكيد كرد: گلستان با توجه به استعدادها و زمينه هاي فراوان بايد به جايگاه واقعي خود برسد.

به گزارش خبرنگار ما عباسي نماينده گرگان نيز احمدي نژاد را مرد عمل و قهرمان اقتدار ايران اسلامي دانست و گفت: در كنار توجه به فعاليت هاي علمي و دانشگاهي و همچنين مراكز بهداشتي و درماني اين استان بايد گردشگري، صنعت، كشاورزي و صنايع اشتغال زا در گلستان مورد حمايت قرار گيرد.