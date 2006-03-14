هنر عاشورا يك جريان مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا، نمايشگاه "تجلي عاشورا در آينه خيال" اين روزها جلوه گاهي از پيوند "هنر جديد" با تبلور آئيني و معنوي فرهنگ ايران را در كنار يك قرن، تاريخ هنر ديني در كشورمان به تماشا گذاشته است.

برگزاري اين نمايشگاه كه طيف وسيعي از گرايشهاي هنري را از سنتي تا مدرن با حضور شمار زيادي از هنرمندان كشورمان در بر مي گيرد، چشم انداز تازه اي را در سياستگزاريها و برنامه ريزي ها ي آتي كشورمان در زمينه هنرهاي تجسمي كشوده است.

بازديد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و اظهارات وي در خصوص نهادينگي، فراگير سازي و عموميت بخشي به "هنر عاشورا" در ميان عموم مردم، اظهار نظرهاي هنرمندان، اساتيد، پژوهشگران و صاحبنظران هنر درباره استمرار پيوند "هنر" با "عظيم ترين خاستگاه باورها و عواطف مذهبي ايرانيان"وهمچنين حضور گسترده بازديد كنندگاني از سطوح و اقشار مختلف اجتماعي، انگيزه تداوم اين "حركت" را به صورت يك جريان بلنده ومستمر درفضاي فرهنگي ايران تقويت كرده است.

وي خاطر نشان كرد: اين نمايشگاه از هم اكنون دور نمايي را براي همه ما ترسيم كرده است تا هنر عاشورا در شكل يك جريان و با مشاركت تمامي هنرمندان ايراني كه مايل به حضور در اين عرصه اند، ادامه پيدا كند.

اين نمايشگاه تا 15 فروردين ماه 85 براي عموم علاقمندان داير مي باشد.