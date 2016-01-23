انتقال فناوری کوانتوم روی تراشه

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری کوانتوم کاربردهای بیشماری در عرصه علم و دانش دارد. بعنوان مثال با بهره بردن از این فناوری می توان ظرف چند ثانیه، شبیه سازی های فرآیند شیمیایی پیچیده یا جستجو در میان انبوهی از دیتاهای اطلاعاتی را انجام داد.

در همین حال محققین دانشگاه «ییل» آمریکا موفق به ابداع روشی شده اند که با فرآیند نانو فرآوری می توان تراشه های سیلیکونی تولید کرد که تمامی اجزای مورد نیاز پردازشگر اطلاعات کوانتوم را در بر دارد.

همچنین محققین دانشگاه «ییل» می گویند: با کپی کردن این طرح می توان به راحتی صدها یا هزاران تراشه سیلیکونی بدون تلاش و هزینه اضافی تولید کرد.

برای توضیح بیشتر این روش، محققین آمریکایی اعلام کردند: برای پردازشگر اطلاعات کوانتوم، دو نکته بسیار ضروروی است. نخست؛ تداخل کوانتوم و دوم؛ شانسه گرهای تک فوتون (کوانتوم نور).

در تراشه های ساخته شده، موج بر نانو فوتون وجود دارد که می تواند نور را به فضاهای کوچک و هر جایی که بر روی تراشه لازم باشد، هدایت کند. ضمن اینکه این موج بر نانو فوتون، دارای متصل کننده جهت دار است که می تواند شعاع نور را به دو پرتو یکسان و یا آنها را با یکدیگر ترکیب و در نهایت یک پرتو تولید کند.

همچنین از این روش می توان در ساخت حسگرهای فوق حساس و بالابردن امنیت دستگاه های ارتباطی استفاده کرد.

نتایج این تحقیق در مجله Nature Communications چاپ شده است.