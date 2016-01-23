دومین نمایشگاه صنفی و صنعتی گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، رئیس این سازمان با اعلام خبر برگزاری دومین نمایشگاه کالاهای صنفی و صنعتی استان گفت: این نمایشگاه از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های استان دایر می شود.

علی منتظری افزود: هدف اصلی برگزاری این برنامه ارائه آخرین دستاورد ها و معرفی ظرفیت های استان گیلان در عرصه تولید و تجارت و نیز ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل و حمایت از تولید ملی است که از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه فضاهای مناسبی برای حضور بخش های مختلف مرتبط با حوزه تولید و تجارت استان به ویژه واحد های صنعتی، صنایع معدنی، اصناف به خصوص واحد های صنفی تولیدی، شرکت های پخش کالا و بافندگان فرش دستباف در نظر گرفته شده است.

منتظری همچنین گفت: در همین راستا عرضه محصولات نمونه تولیدی استان نیز با قیمت های مناسب از برنامه های این نمایشگاه است که با هدف حمایت از تولیدات استانی صورت می گیرد.

وی افزود: با هدف حضور مطلوب و موثر واحد های تولیدی و صنعتی سراسر استان، تمهیداتی در راستای مشارکت فعال واحد های شاخص صنعتی، معدنی و تجاری گیلان در برگزاری این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.