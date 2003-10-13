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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۳

برنامه رقابتهاي بسكتبال ليگ برتر و ليگ دسته اول

برنامه رقابتهاي بسكتبال ليگ برتر و ليگ دسته اول

تالار بسكتبال مجموعه ورزشي آزادي تهران ، روز پنج شنبه پذيراي 8 تيم و 4 بازي در نصف روز خواهد بود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فدراسيون بسكتبال ، اين رقابتها با ديدار تيمهاي آينده سازان دنا و دانشگاه آزاد اسلامي از سري مسابقات دسته اول كشور آغاز مي شود ، سپس در ساعت 30/15 دقيقه تيمهاي صنام و پيكان در چارچوب رقابتهاي ليگ برتر به ميدان مي روند . هما و پتروشيمي بندرامام در ساعت 30/17 دقيقه و راه آهن تهران با پگاه شيراز هم در ساعت 30/19 باهم مصاف خواهند داد . برنامه سايربازيها در شهرهاي مختلف بشرح زير اعلام شده است ( نام تيمهاي ميزبان در ابتدا آمده است ):

* ذوب آهن اصفهان - شهرداري گرگان      * قائم الرضا اصفهان - صباباتري تهران

* نگارسنگ شهركرد - ايران نارا تهران    * نيرو اهواز - پگاه همدان

* نماينده مشهد - دخانيات تهران               * ايران نارا گنبد - گل گهر سيرجان

 

کد مطلب 30312

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