برنامه رقابتهاي بسكتبال ليگ برتر و ليگ دسته اول

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فدراسيون بسكتبال ، اين رقابتها با ديدار تيمهاي آينده سازان دنا و دانشگاه آزاد اسلامي از سري مسابقات دسته اول كشور آغاز مي شود ، سپس در ساعت 30/15 دقيقه تيمهاي صنام و پيكان در چارچوب رقابتهاي ليگ برتر به ميدان مي روند . هما و پتروشيمي بندرامام در ساعت 30/17 دقيقه و راه آهن تهران با پگاه شيراز هم در ساعت 30/19 باهم مصاف خواهند داد . برنامه سايربازيها در شهرهاي مختلف بشرح زير اعلام شده است ( نام تيمهاي ميزبان در ابتدا آمده است ):

* ذوب آهن اصفهان - شهرداري گرگان * قائم الرضا اصفهان - صباباتري تهران

* نگارسنگ شهركرد - ايران نارا تهران * نيرو اهواز - پگاه همدان

* نماينده مشهد - دخانيات تهران * ايران نارا گنبد - گل گهر سيرجان