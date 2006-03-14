دو رمان از يك نويسنده جوان عرضه مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، رمان " غربت پاييز " سرگذشت دختري به نام شيرين است كه پس ازگذشت سالها درروزي پاييزي به سالهاي پشت سرگذاشته نظر مي افكند . " غربت پاييز" سرگذشت زني است كه درطول زندگي فداي ظلم و تعصب پدر و همسر خود مي شود . اين كتاب در 308 صفحه با بهاي 33 هزار ريال در اختيار اهل ادب قرار مي گيرد .

به گزارش مهر، " كوچه باغ آرزوها " نيز سرگذشت دو جوان است كه در هجوم مشكلاتي كه بر اثر اختلاف فرهنگي سرنوشت آنان را به مخاطره انداخته راه خود را به سوي خوشبختي پيدا مي كنند . اين كتاب در 200 صفحه با بهاي 23 هزار ريال ازسوي نشر آواي دانش به بازار كتاب عرضه خواهد شد .

سهيلا بارگام هم اكنون در حال تدوين مجموعه داستاني " ياس من " مشتمل برسه داستان كوتاه با مضمون اين دورمان است كه تا به حال نگارش نهايي داستانهاي " نسترن " و " ياس من " از اين مجموعه را به پايان رسانده است .