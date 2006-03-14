  1. هنر
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴

/ تازه هاي نشر /

دو رمان از يك نويسنده جوان عرضه مي شود

" غربت پاييز " و " كوچه باغ آرزوها " نوشته سهيلا بارگام اوايل سال آينده منتشر مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، رمان " غربت پاييز " سرگذشت دختري به نام شيرين است كه پس ازگذشت سالها درروزي پاييزي به سالهاي پشت سرگذاشته نظر مي افكند . " غربت پاييز" سرگذشت زني است كه درطول زندگي فداي ظلم و تعصب پدر و همسر خود مي شود . اين كتاب در 308 صفحه با بهاي 33 هزار ريال در اختيار اهل ادب قرار مي گيرد .

به گزارش مهر، " كوچه باغ آرزوها " نيز سرگذشت دو جوان است كه در هجوم مشكلاتي كه بر اثر اختلاف فرهنگي سرنوشت آنان را به مخاطره انداخته راه خود را به سوي خوشبختي پيدا مي كنند .  اين كتاب در 200 صفحه با بهاي 23 هزار ريال ازسوي نشر آواي دانش به بازار كتاب عرضه خواهد شد .

سهيلا بارگام هم اكنون در حال تدوين مجموعه داستاني " ياس من " مشتمل برسه داستان كوتاه با مضمون اين دورمان است كه تا به حال نگارش نهايي داستانهاي "  نسترن " و " ياس من " از اين مجموعه را به پايان رسانده است .

کد مطلب 303120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها